طيران الامارات تطلق خدمتها اليومية إلى إدنبره

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشنت طيران الإمارات اليوم خدمتها اليومية الجديدة بوصول رحلتها "ئي كيه 23" إلى مطار والعاصمة الاسكتلندية إدنبره، التي أصبحت الوجهة الثانية للناقلة في اسكتلندا بعد غلاسكو والوجهة الثامنة لها في المملكة المتحدة. وتلقت طائرة الإمارات البوينج 777-300ER تحية برشاشات المياه عند هبوطها على أرض المطار.

وكانت رحلة طيران الإمارات الافتتاحية إلى إدنبره قد غادرت مطار دبي الدولي صباح اليوم. وسافر على متن الطائرة وفد من طيران الإمارات وعدد من المدعوين من كبار الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام.

وأقام هيوبرت فراخ وريتشارد جوزبيري نائب رئيس أول طيران الإمارات في المملكة المتحدة حفلاً في المطار بمناسبة تدشين الرحلة الافتتاحية بحضور غوردن ديوار، الرئيس التنفيذي لمطار إدنبره وعدد من كبار الشخصيات والمدعوين.

وقال هيوبرت فراخ: "يشكل إطلاق الخدمة الجديدة إلى اسكتلندا بداية لاتصال أكبر ومزيد من الراحة للسياح ورجال الأعمال المسافرين من إدنبره وضواحيها، مثل أبردين ودندي، حيث سيصبح بإمكانهم السفر إلى دبي، ومنها إلى وجهات أخرى ضمن شبكة طيران الإمارات التي تغطي قارات العالم الست. كما بات متاحاً أمام القادمين، خصوصاً من وجهات في آسيا وأستراليا، خيار السفر مباشرة إلى أكثر مدن اسكتلندا استقطاباً للسياح. وبالإضافة إلى تعزيز حركة التجارة والسياحة، فإن هذه الخدمة ستفتح مزيدأً من الفرص في مجالات الأعمال والتجارة والتعليم عبر شبكتنا العالمية".

من جهته، قال غوردن ديوار: "إن حدث اليوم مهم بالنسبة لاسكتلندا وإدنبره. نحن ندرك أهمية الاتصال، وكلما تمكنا من الوصول إلى مدن ودول أكثر حول العالم، كلما توفرت فرص أكبر للمسافرين، ما يجعل بلادنا أقوى وأغنى ثقافياً. وتعزز شراكتنا مع طيران الإمارات تواصل اسكتلندا بباقي دول العالم، ونحن نتطلع إلى التعاون على تحسين تجربة جميع المسافرين. لقد نجحنا في جعل إدنبره نقطة التقاء اسكتلندا بالعالم ويدعم حدث اليوم خطواتنا للسير قدماً في تحقيق هذا الهدف".

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كما على جميع رحلات طيران الإمارات، يستمتع المسافرون إلى اسكتلندا بنظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الذي يوفر أكثر من 3500 قناة سمعية وبصرية ويحظون بأقصى درجات العناية والراحة والخدمات التي توفرها طيران الإمارات على أيدي أفراد أطقم الخدمات الجوية الودودون الذين يتكلمون لغات عدة.

ومع إضافة إدنبره، فقد أصبحت طيران الإمارات الآن تخدم المملكة المتحدة عبر ثمانية مطارات. والسبعة مطارات الأخرى هي: لندن هيثرو ولندن غاتويك ولندن ستانستد وبيرمنغهام ومانشستر وغلاسكو ونيوكاسل.