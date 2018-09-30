أطول ناطحة سحاب خشبية بالعالم في "سيتي سكيب بدبي"

المصدر: مدحت السويفي - دبي

تستعرض شركة نيكين سيكاي اليابانية في مجال التصميم المعماري والحضاري مجموعة من المشاريع في 10 مدن مختلفة في جميع أنحاء العالم، وذلك خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي الذي يقام مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر 2018.

ومن أهم هذه المشاريع التي صممتها الشركة اليابانية مشروع (W350) متعدد الاستخدامات بتكلفة إجمالية تصل إلى 5.5 مليار دولار سيضم أطول ناطحة سحاب خشبية في العالم سيتم تشييدها في العاصمة اليابانية طوكيو.

وسيكون البرج الذي يبلغ ارتفاعه 350 متراً أعلى مبنى في اليابان وأعلى مبنى خشبي في العالم عند افتتاحه في العام 2041، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة والثلاثين لشركة سوميتومو فوريستري.

وسيضم هذا البرج 70 طابقاً أي أكثر بأربعة أضعاف من الرقم القياسي الحالي لأعلى هيكل خشبي وهو "بروك كومونز ستيودنت ريزنسز" المكون من 18 طابقاً في فانكوفر.

وسيُصنع بالكامل تقريباً من الأخشاب باستخدام 185 ألف متر مكعب من الخشب لبناء 90% من الهيكل، وسوف يعتمد تصميم الأنبوب المستكمل مع أعمدة وعوارض مصنوعة من الفولاذ والخشب.