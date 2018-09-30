«تلال العقارية» تقدم عروضاً خاصة للوسطاء العقاريين

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

نظمت «شركة تلال العقارية» حفلاً خاصاً للوسطاء العقاريين، لإطلاعهم على أحدث تطورات مشروعها «مدينة تلال» في الشارقة.

وقال المدير العام للشركة، خليفة الشيباني، إن «تلال» مدينة نموذجية جديدة ذات موقع استراتيجي، وتعد فرصة جيدة لأي شخص يرغب في الاستثمار بسوق العقارات، أو التملك وبناء منزل المستقبل في الشارقة.

وذكر الشيباني أن قوانين الملكية الجديدة تضمن للمواطنين الإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وجميع المواطنين العرب، شراء الأراضي على أساس التملك الحر في «مدينة تلال»، كما أنها توفر للمرة الأولى عقود إيجار لمدة 100 عام قابلة للتجديد للجنسيات الأخرى، دون الحاجة إلى أن يكونوا مقيمين في الإمارات.

يذكر أنه تم بيع ما نسبته 87% من المرحلة الأولى للمنطقتين «إيه» و«سي»، اللتين تم إطلاقهما في البداية، كما تم الإعلان عن عرض خاص للوسطاء العقاريين، يحصلون بموجبه على نسبة 5% كعمولة بيع تُدفع خلال 30 يوماً عند توقيع اتفاقية بيع وشراء القسيمة، فضلاً عن أن جميع الوسطاء العقاريين الذين حضروا الحدث سيحصلون على عمولة إضافية بواقع 2%، لأي مبيعات تتم حتى انتهاء معرض سيتي سكيب غلوبال 2018، في مركز دبي التجاري العالمي.