«خليفة لتطوير المشاريع» ينظم ملتقى «تواصل» لتعزيز ريادة الأعمال بين المواطنين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظم صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ملتقى «تواصل» بدورته الثانية هذا العام، في إمارة دبي، بالتنسيق مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبحضور أعضاء الصندوق ونخبة من رواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مشاركة واسعة من قبل عدد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية.

وأكد الصندوق في بيان، أمس، أن الملتقى يأتي ضمن سلسلة المبادرات النوعية التي يقوم بها الصندوق من أجل تعزيز وإثراء ثقافة ريادة الأعمال في أوساط المواطنين، وتنمية روح الريادة والابتكار والتميز، ودعم المشرعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وشهد الملتقى، الذي أقيم في مركز المؤتمرات بمبنى قرية الأعمال، التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، جلسات نقاشية وعروضاً تقديمية للمشروعات الناشئة الممولة من الصندوق، تهدف إلى تعزيز شبكة العلاقات وتبادل الخبرات والأفكار، وبالتالي تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، عبدالله سعيد الدرمكي، خلال كلمته في الملتقى، «حرص الصندوق على مساعدة رواد الأعمال لبناء علاقات تجارية مع مختلف المؤسسات من داخل الدولة وخارجها، بما يعزز شبكة علاقاتهم ويدعم وصول مشروعاتهم إلى مراحل متقدمة، لتكمل مسيرتها نحو الريادة، انطلاقاً من رؤيتنا في تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النمو».