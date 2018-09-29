الصين تطرح سندات سيادية بـ3 مليارات دولار في أكتوبر

المصدر: بكين ــ د.ب.أ

تستعد الصين لطرح سندات سيادية مقومة بالدولار، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، الشهر المقبل. وهو الإصدار الأول من نوعه للصين خلال عام.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية، عن مصادر مطلعة على تفاصيل الإصدار، أن وزارة المالية الصينية قامت بتعيين 12 بنكاً لإدارة عملية بيع السندات، التي يتوقع أن تتم بداية من الثامن من أكتوبر المقبل.

وأوضحت المصادر، التي لم تسمها الوكالة لأنه غير مسموح لها التحدث إلى وسائل الإعلام، أن الصين تعتزم إصدار السندات لأجل خمس و10 سنوات، كما أنها تبحث إصدار سندات لأجل 30 عاماً. وذكرت «بلومبيرغ» أنها حاولت الاتصال بوزارة المالية الصينية للتعليق على الخبر، لكنها لم تتلق رداً. ويتوقع أن تواصل الصين إصدار سندات مقومة بالدولار بشكل منتظم سعياً لإقامة منحنى ائتمان قوي تستند إليه الشركات الحكومية الصينية.