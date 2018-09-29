مصر تتسلم 500 مليون دولار من البنك الإفريقي

المصدر: القاهرة - رويترز

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، إن بنك التنمية الإفريقى قام بتحويل 500 مليون دولار لمصر، أمس، وهي الدفعة الأخيرة من قرض إجمالي قيمته 1.5 مليار دولار. واتفقت مصر في 2015 على قرض من البنك الإفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات، وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، على ثلاث سنوات، بجانب اتفاقها العام الماضي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي. وأضافت نصر، في بيان صحافي، أن الدفعة الأخيرة من القرض الإفريقي «ستخصص لدعم المشروعات التنموية، وتلبية احتياجات المواطنين». وتأتي التمويلات التي تحصل عليها مصر في ظل تنفيذ البلاد برنامج إصلاح اقتصادي، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.\