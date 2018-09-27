نخيل تكشف عن أول حوض سباحة عائم بالإمارات

المصدر: مدحت السويفي – دبي

افتتحت إدارة "نخيل للضيافة والترفيه" التابعة لشركة "نخيل" للتطوير العقاري، أول حوض سباحة عائم بالإمارات يقع على بعد 50 متراً من شاطئ البحر على ضفاف "نخلة جميرا" المشهورة عالمياً في الخليج العربي.

ويبلغ طول حوض السباحة 20 متراً وعرضه 10 أمتار، وعمقه 1.2 متراً، حيث يمكن الوصول إليه عبر ممشى يبلغ طوله 50 متراً، كما أنه يحتوي على منطقة واسعة تضم كراسي استلقاء للتشمس والجلوس تتسع لنحو 75 شخصاً، وهو مثبت بقاع البحر باستخدام نظام للمرساة البحري.

وقال المدير العام لإدارة "نخيل للضيافة والترفيه"، ثورستن ريس: "تعتبر هذه الوجهة الجديدة فريدة من نوعها لأنها ستسمح للضيوف الاختيار بين السباحة في المياه العذبة أو السباحة في المياه المالحة في الخليج العربي، وذلك في موقع واحد على شاطئ البحر. لقد تم تشييد هذه الوجهة خلال الصيف وذلك لتكون جاهزة كلياً لموسم الشتاء ومما لا شك فيه ستكون حديث المدينة بأكملها".