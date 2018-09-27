تجنُّب طريقة الاحتيال «Smishing»

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

قد تتلقى رسالة نصية، يدّعي المحتالون فيها أنها صادرة من المصرف الذي تتعامل معه، وتخبرك بوجود مشكلة في حسابك أو إجراء دفعة، أو بعض الأنشطة المريبة، وهذا ما يسمى بطريقة الاحتيال «Smishing». فإذا كان هناك رابط للرسالة فسيوجهك إلى موقع مزيف ليحصل على معلومات تسجيل الدخول إلى حسابك المصرفي. وهنا لن يتظاهر المحتالون بأنهم البنك فقط، بل في بعض الأحيان سيدعون أنهم من حساب دفع إلكتروني عبر الإنترنت، مثل PayPal، أو خدمة اشتركت فيها، مثل Netflix، وغيرها الكثير من الأساليب. ويمكن للمحتالين أن يتسببوا في إصابة جهازك المتصل بالإنترنت ببرامج ضارة تسرق معلوماتك. ولتتجنب الوقوع ضحية للابتزاز لا تنقر على الروابط في الرسائل النصية ما لم تكن متأكداً أنها أصلية، كما عليك ألا تفتح حساباتك المصرفية من خلال روابط ضمن هذه الرسائل التي تصلك، وإنما اعتمد على صفحة الـ«ويب» الأساسية، ونزل التطبيقات البنكية من المتاجر الرسمية، مع الإبلاغ عن الرسائل النصية غير المرغوب فيها مباشرة إلى مزود الهاتف المحمول الخاص بك.