«الجنوب للطاقة» تفتتح محطة تبريد لمبنى الطيران الخاص

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «الجنوب للطاقة» عن افتتاحها أول وحدة تبريد مركزي للطاقة في منطقة دبي الجنوب، والمخصصة لمحطة مبنى الطيران الخاص، بهدف توفير احتياجات التبريد للمحطة في منطقة الطيران.

ووفقاً لبيان صادر أمس، تتألف المحطة الجديدة من مبردات «يورك» ذات الكفاءة والسرعة العالية في التبريد، وتشتمل على حلول مبتكرة وموفرة للطاقة، إضافة إلى تقنية جديدة للمحركات ذات سرعة متغيرة، وكفاءة عالية في استخدام الطاقة لنظام تبريد الماء المبرد بالهواء. وقال المدير التنفيذي لـ«جنوب للطاقة»، إسماعيل المرزوقي، إن «الشركة ستواصل توسيع رؤيتها لتوفير حلول تبريد فعالة للطاقة المستدامة لمنطقة (دبي الجنوب)»، مشيراً إلى أن «المحطة الجديدة تتميز بكونها تقدم خدمات تبريد لمبنى الطيران الخاص».