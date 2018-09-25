«شبكة الأعمال الأسكتلندية» تعتزم افتتاح مكتب تمثيلي في «حُرّة دبي للسلع المتعددة»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن عزم «شبكة الأعمال الأسكتلندية»، وهي مؤسسة دولية تتكون من أعضاء يمثلون مجتمع رواد وقادة الأعمال الأسكتلنديين، افتتاح مكتب تمثيلي لها في المنطقة الحرة التابعة للمركز.

وقال مدير المبيعات في مركز دبي للسلع المتعددة، جيمس برنارد، إن اتخاذ «شبكة الأعمال الأسكتلندية»، مركز دبي للسلع المتعددة، مقراً لأعمالها في دبي، خطوة تؤكد جاذبيتنا الدولية، وقدرتنا على استقطاب المؤسسات والشركات من جميع أنحاء العالم، كما تسلّط الضوء على بيئة أعمالنا الداعمة للتجارة الدولية.

وأضاف أن مركز دبي للسلع المتعددة، سيدعم من خلال موقعه المتميّز في قلب منطقة تجارية وسكنية نابضة بالحيوية، تعزيز التواصل والاتصال بين «شبكة الأعمال الأسكتلندية» ومجتمع التجارة والأعمال المحلي والإقليمي والدولي، مؤكداً أن من شأن ذلك أن يعزز علاقة المركز مع مجتمع الأعمال الأسكتلندي، كما يظهر للعالم سهولة إنشاء ومزاولة الأعمال في دبي انطلاقاً من «دبي للسلع المتعددة».

من جانبه، قال المؤسس الشريك لـ«شبكة الأعمال الاسكتلندية»، راسل دالغليش: «تركّزت جهودنا خلال 2017 على التوسع انطلاقاً من قاعدة أعمالنا في لندن، وإقامة سلسلة من الفعاليات في الولايات المتحدة والشرق الأوسط. ولم نجد شريكاً استراتيجياً وداعماً في دبي أفضل من مركز دبي للسلع المتعددة، لا سيما أن هناك العديد من أعضائنا يزاولون أعمالهم في دولة الإمارات والمنطقة عموماً».

وتابع: «نحن على قناعة خاصة بأن توافر أشكال الدعم المختلفة، بما في ذلك مساحات المكاتب وإمكانية تأسيس الشركات والأعمال، يُعد حافزاً لزيادة حجم التجارة بين اسكتلندا ومنطقة الشرق الأوسط».

يذكر أن دولة الإمارات تأتي في المرتبة 11 ضمن قائمة أبرز أسواق التصدير بالنسبة لأسكتلندا، إذ يزيد إجمالي قيمة الصادرات الاسكتلندية المباشرة إلى الدولة عن مليار جنيه إسترليني.

وشكلت دولة الإمارات وجهة جذابة لعدد متزايد من الشركات الاسكتلندية، كما استقطبَ عددٌ من الشركات الاسكتلندية استثمارات خاصة ومؤسسية من مؤسسات إماراتية مثل «طيران الإمارات»، و«مصدر»، وشركة «طاقة».

• افتتاح المكتب يظهر للعالم سهولة إنشاء ومزاولة الأعمال في دبي.