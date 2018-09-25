الناقلات الإماراتية تتسلم 36 طائرة «بوينغ» بـ36.5 مليار درهم منذ يناير 2017

المصدر: أزاد عيشو ــ دبي

أظهرت بيانات لشركة «بوينغ» الأميركية لصناعات الطيران بأنها سلّمت الناقلات الإماراتية خلال الفترة بين يناير 2017 وحتى أغسطس الماضي 36 طائرة بقيمة تصل إلى 9.9 مليارات دولار (نحو 36.5 مليار درهم)، وفقاً لقائمة الأسعار المعلنة لعام 2018.

وكشفت بيانات أرسلتها «بوينغ» لـ«الإمارات اليوم» أن إجمالي عدد الطائرات التي لاتزال «تحت الطلب» بالنسبة للناقلات الجوية الإماراتية بلغ 406 طائرات، بقيمة تصل إلى نحو 413.8 مليار درهم.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لشركة «بوينغ» الأميركية لصناعات الطيران أنها سلمت الناقلات الإماراتية خلال الفترة الممتدة بين يناير2017 وحتى أغسطس من العام الجاري 36 طائرة بقيمة تصل إلى نحو 9.9 مليارات دولار (نحو 36.5 مليار درهم)، بحسب قائمة الأسعار المعلنة لعام 2018.

ووفقاً للبيانات، فقد تسلمت «شركة طيران الإمارات» 16 طائرة من طراز «بوينغ 777-ER300»، في ما تسلمت «شركة الاتحاد للطيران» 11 طائرة من طراز «بوينغ 787-9»، و«فلاي دبي» سبع طائرات من طراز «بوينغ 737 ماكس»، وطائرتين من طراز «737 الجيل الجديد».

وسلّمت «بوينغ» خلال الفترة ذاتها، شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، 70 طائرة، استحوذت الناقلات الإماراتية على نسبة بلغت 51.43% من إجمالي الطائرات المسلمة.

إلى ذلك، أظهرت البيانات بأن إجمالي عدد الطائرات التي لاتزال «تحت الطلب» بالنسبة للناقلات الجوية الإماراتية بلغ 406 طائرات، بقيمة تصل إلى نحو 413.8 مليار درهم.

وأوضحت البيانات أن عدد الطائرات «تحت الطلب»، التي من المنتظر أن تتسلمها «طيران الإمارات» وصل إلى 158 طائرة، منها 150 طائرة من طراز «بوينغ 777 إكس»، وثماني طائرات من طراز «بوينغ 777-ER300» بقيمة 216.6 مليار درهم، مقابل 77 طائرة لـ«الاتحاد للطيران»، منها 51 طائرة «بوينغ 787»، و25 طائرة «بوينغ 777 إكس»، فضلاً عن طائرة واحدة من طراز «بوينغ 777-ER300»، بقيمة إجمالية تصل إلى 97.2 مليار درهم.

ولاتزال شركة «فلاي دبي» تحتفظ بأكبر عدد من الطائرات التي لاتزال «تحت الطلب»، إذ بلغ عددها 171 طائرة، منها 169 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس»، وطائرتان من طراز «737 الجيل الجديد»، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 100 مليار درهم.

وبلغ إجمالي عدد الطائرات التي لاتزال «تحت الطلب» بالنسبة لشركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ككل 629 طائرة لشركة «بوينغ»، تستحوذ الناقلات الجوية الإماراتية على حصة 64.55% من عدد تلك الطائرات.