دبي تستضيف معرض «بريك بلك الشرق الأوسط» فبراير المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف مجموعة «موانئ دبي العالمية» الدورة الرابعة من معرض «بريك بلك الشرق الأوسط» بحيث تُقام فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة بين 11 و12 فبراير 2019، وذلك للمرة الأولى في دبي.

وأكدت المجموعة في بيان أمس، أن المعرض يعتبر أحد المعارض والمؤتمرات الرائدة التي تمكنت خلال فترة الركود الاقتصادي في قطاع الملاحة من المحافظة على مكانتها، إذ لايزال يحتفظ بالمستوى نفسه من الاهتمام من جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ما دفع «المجموعة» إلى استضافة الدورة الرابعة من هذا الحدث المهم، بهدف الجمع بين شركات الشحن القيادية في المنطقة ورواد قطاع شحن البضائع الضخمة.

وصنف «مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي» (ISCD)، أخيراً، دبي، ضمن أفضل خمس مدن في العالم لهذه الصناعة، ما جعل الإمارة المركز البحري الرائد في العالم العربي. واستخدم المؤشر منهجية تقييم القدرة التنافسية للقطاع، والقدرة على جذب الشركات البحرية، وتنمية الجهود في ما يتعلق بالإبداع والابتكار، والدور الرئيس في تعزيز نمو الشحن العالمي.

وقال المدير التنفيذي ومدير عام «موانئ دبي العالمية إقليم الإمارات»، محمد المعلم: «يظهر التصنيف العالمي لمؤشر تطوير مركز الشحن الدولي، موقع دبي مركزاً عالمياً للشحن البحري والوجهة الأولى للصناعة في المنطقة عموماً. ويشكل (بريك بلك) الشرق الأوسط منصة مثالية ليس فقط للتواصل مع شركات الشحن، والموانئ، واﻟﻨﺎقلات واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺜﻘﻴﻞ، بل أيضاً فرصة للمناقشات المعمّقة والاستشرافية لقادة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺣﻮل اﻟﻔﺮص واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ».