«إكسبو 2020 دبي» يكشف عن التصميم التفاعلي لـ «جناح الفرص»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف معرض «إكسبو 2020 دبي»، عن تصميم «جناح الفرص»، الذي سيتيح لملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم فرصة الإسهام بدور فاعل في المسيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد المعرض، في بيان أمس، أن «جناح الفرص» سيكون أحد أبرز معالم الحدث الدولي المرتقب، إذ سيصطحب الزوار في رحلة شيّقة، تضم تجارب وألعاباً تفاعلية، وتتيح لهم فرصة المشاركة في تجارب قائمة على اختياراتهم، وتشجعهم على استكشاف دور الخيارات والقرارات الشخصية في الإسهام في دور إيجابي شامل في القضايا العالمية التي تهم الجميع.

وأشار إلى أن «جناح الفرص» آخر ما يُعلن عنه من عناصر التصميم الرئيسة في موقع «إكسبو 2020 دبي»، وهو يمتد على مساحة 4500 متر مربع، وسيجري تشييده بالكامل باستخدام مواد طبيعية وعضوية قابلة لإعادة التدوير، وسيضم البناء 111 كيلومتراً من الحبال و2500 طن من الحجارة إلى جانب الأخشاب.

ويتمثل الهدف من تصميمه الحلزوني الفريد في اجتذاب الزوار إلى فضاء داخلي، يؤكد أهمية تواصل البشر لتحقيق الأهداف المشتركة.

ويتميز الجناح بتصميمه الذي يهدف إلى توفير منصة شاملة تجمع تحت مظلتها الزوار من مختلف الأعمار والثقافات، للاحتفاء بالتقدم الذي أنجزته البشرية حتى اليوم على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي نصت عليها «أجندة الأمم المتحدة 2030».

التنمية المستدامة

في هذا السياق، قالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي: «انسجاماً مع شعار الحدث الدولي (تواصل العقول وصنع المستقبل)، فإن أهداف التنمية المستدامة تستدعي عملاً جماعياً يتيح فرصاً أكبر لتقدم البشرية، تبدأ بتسهيل الوصول إلى الحاجات الأساسية التي توفر بيئة ملائمة لازدهار المجتمعات البشرية».

وأضافت: «سيكون (إكسبو 2020 دبي) حدثاً رائداً يجمع العالم تحت مظلته، ويشجع الزوار على مشاركة واستكشاف أفكار إبداعية مبتكرة، تسهم في التطور ودفع عجلة التنمية العالمية المستدامة. ومن هنا تأتي أهمية (جناح الفرص) كمنصة مثالية تتيح لجميع المشاركين والشركاء والزوار فرصة الاطلاع على الكيفية التي يمكنهم من خلالها الإسهام في إحداث تغييرات إيجابية مستدامة».

وسيوفر «إكسبو 2020 دبي» فرصاً جديدة لمساعدة الناس على تلبية احتياجاتهم الحالية، وإلهامهم كي يسعوا لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية. ويرى «إكسبو» أن الفرص محرك للتنمية. ومن خلال مشاركة التطورات التقنية والأفكار الجديدة، سيتمكن الأفراد والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم من استغلال قدراتهم على أكمل وجه ورسم ملامح مستقبلهم.

التصميم الداخلي

كان «إكسبو 2020 دبي» كلّف فريقاً من أفضل المهندسين المعماريين والمتخصصين في التصميم الداخلي العالميين لتطوير «جناح الفرص»، وفازت شركة «كوكس أركيتكشر»، ومقرها أستراليا، بالمناقصة الدولية لتصميم الجناح وشركة «إيفينتس كوميونيكيشن» من المملكة المتحدة بالمناقصة الخاصة بتصميمه الداخلي.

ويقع الجناح وسط العديد من المطاعم والمقاهي ومنافذ البيع والترفيه، ومسارات تتيح الوصول بسهولة إلى مناطق الاستراحة ومساحات خضراء مخصصة للاجتماعات غير الرسمية، حيث يهدف هذا الصرح إلى تحريك فضول الناس عبر تمكينهم من الاستكشاف والتعاون وتبادل الأفكار.

من جانبه، قال المدير المسؤول في «كوكس أركيتكشر»، ستيف وودلاند: «سيمثل (جناح الفرص) مساحة مبتكرة ترحب بزوارها لتصطحبهم في رحلة تفاعلية ممتعة يتحوّلون فيها تدريجياً إلى مشاركين فاعلين في تجربة فكرية ملهمة. ويقوم الجناح على مفهوم مبتكر يجمع بين الحبال والضوء، حيث تعكس الحبال المتشابكة والمتداخلة تعاون الناس وعملهم معاً يداً بيد في سبيل الإسهام بمسيرة التقدم الإنساني، وهو ما يمنحهم الشعور بالرضا والإنجاز، ويحثهم على بذل مزيد من الجهود في سبيل تحقيق هذه الأهداف».

الممارسات العالمية

سيضم الجناح أيضاً برنامج أفضل الممارسات العالمية لـ«إكسبو 2020 دبي»، تحت عنوان «خطوات صغيرة.. قفزات كبيرة». وتدعو هذه المبادرة، التي أطلقها «المكتب الدولي للمعارض» جميع نسخ معارض «إكسبو» الدولية، إلى استعراض الحلول الناجحة والمؤثرة لأبرز التحديات التي يواجهها العالم. ويمكن ابتكار هذه الحلول البسيطة والمفيدة في آن معاً، وتنفيذها من قبل الدول والشركات والمنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية والمجتمعات، أو حتى من قبل الأفراد المبدعين.

بدوره، قال نائب رئيس التطوير والتسليم العقاري في «إكسبو 2020 دبي»، أحمد الخطيب: «انطلاقاً من إيماننا بأهمية الخطوات الصغيرة وقدرتها على إحداث تأثير ملموس، فإننا في «إكسبو 2020 دبي» نسعى إلى أن نوفر لزوارنا فرصاً لمعرفة كيف يمكن لمبادراتهم وقراراتهم الفردية، أن تسهم في إيجاد حلول ناجعة للمشكلات التي يواجهها جميع الناس في مختلف أرجاء العالم».

وأضاف: «يهدف (جناح الفرص) إلى منح زوارنا شعوراً بالتفاعل والمشاركة، وإلهامهم كي يتحولوا إلى قوة دافعة للتغيير، تسهم في جعل العالم مكاناً أفضل للعيش».

وتنطلق فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، وهو أول نسخة تستضيفها منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا من معارض «إكسبو» الدولية، من 20 أكتوبر 2020 حتى 10 أبريل 2021. ويتوقع لهذه الوجهة العالمية أن تستقطب أكثر من 25 مليون زائر بينهم نحو 70% من خارج دولة الإمارات، وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ معارض إكسبو الدولية الممتد منذ 167 عاماً.

الشركة المصممة

تعمل حالياً، شركة «كوكس أركيتكشر»، التي فازت بتصميم «جناح الفرص» في «أكسبو 2020 دبي»، على مشروعين كبيرين في المنطقة هما: «دبي سينتينيلز»، و«متحف عُمان عبر الزمان»، كما أنها تشارك في تشييد مشروع «ذا غرين سباين» في مدينة ملبورن الأسترالية، الذي من المتوقع أن يصبح أعلى بناية في أستراليا.

ويأتي الكشف عن تصميم «جناح الفرص»، بعد الإعلان سابقاً عن تصميم الجناحين الآخرين في موقع «إكسبو 2020 دبي» المستوحيين من الموضوعين الرئيسين لـ«إكسبو»، وهما: «التنقل» و«الاستدامة»، ليشكل بذلك محطة رئيسة في التجربة الشيقة التي ستوفرها هذه الوجهة العالمية لزوّارها.