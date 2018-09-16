نظام اتحادي لمواجهة التهرب الضريبي في التبغ ومنتجاته

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018 بشأن «وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجات التبغ»، يرسخ إطاراً رقابياً شاملاً يتميز بالدقة والفاعلية، لدعم جهود الهيئة لتحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بهدف تطبيق إجراءات موحدة لضمان حقوق وواجبات الخاضعين للضريبة، وتوفير أعلى مستويات الشفافية بالإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

غرامات وعقوبات

وشددت الهيئة على ضرورة التزام شركات توريد التبغ بالنظام، لتفادي تعرضها للعقوبات، إضافة إلى تجنب حرمانها من مزاولة أعمالها، إلى حين الامتثال الكامل لمتطلبات النظام الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من بداية العام المقبل 2019.

وأشارت إلى أن قراراً من مجلس الوزراء سيصدر في شأن الغرامات الإدارية التي تفرض على المخالفات بهذا الشأن، ومنها الغرامات التي ستفرض على الشخص الذي يمتلك سلعاً انتقائية محددة لا تحمل العلامات المميزة، والذي يسمح باستخدام مقره لبيعها، أو يقوم بتغيير العلامات المميزة المثبتة على هذه السلع، أو القيام بالطباعة فوق العلامات المميزة المثبتة على سلعة انتقائية محددة.

وبيّنت الهيئة أنه سيتم فرض غرامات في حالات عدم قيام الشخص بالإقرار عن نقل السلع الانتقائية المحددة من خلال النظام، أو عدم امتثال الشخص لمتطلبات التخزين الآمن للعلامات المميزة، أو قيام الشخص بتداول أو تبادل أو بيع أو توريد غير مصرح للعلامات المميزة، أو إعادة استخدام الشخص لعلامات مميزة سبق أن تم استخدامها.

المنظومة التشريعية

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، إن القرار جاء في إطار تعزيز المنظومة التشريعية الضريبية الإماراتية، التي تعد من أفضل النظم عالمياً في هذا المجال، لافتاً إلى أن الإجراءات الضريبية في دولة الإمارات تتسم بالبساطة وسهولة الامتثال، وتم وضعها بعد دراسات مستفيضة لجميع الخيارات والاطلاع على مختلف التجارب العالمية.

وأكد أن دولة الإمارات تعد الأولى إقليمياً في تطبيق نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، لتتبعها إلكترونياً، الذي يعد الأحدث من نوعه عالمياً.

وتابع: «يعد هذا النظام من الحلول المبتكرة لمواجهة التهرب الضريبي، وتسهيل عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق، ومنع بيع منتجات غير مستوفاة للضريبة المستحقة عليها، إذ سيتم تثبيت الطوابع أو الختم الرقمي على عبوات منتجات التبغ، ويتم تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة، ويتضمن هذا الطابع أو الختم معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص، يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات».

آلية وضع العلامة

وأوضحت الهيئة أنّ قرار مجلس الوزراء حدد آلية وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، لبيان أنه تم سداد الضريبة الانتقائية عن هذه السلع، على أن يلتزم المنتِج بوضع العلامات المميزة على هذه السلع الانتقائية المحددة، ويجب تثبيت العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته بالطريقة وفي المكان اللذين تحددهما الهيئة الاتحادية للضرائب على كل منتج.

ووفقاً للقرار، فإنه يجوز للهيئة تغيير طريقة وشكل العلامات المميزة، بما في ذلك تحديد الحالات التي لا يتطلب فيها وضع علامة مميزة، وطريقة تثبيت العلامة، ومكانها على السلعة الانتقائية المحددة. وأوضح القرار أنه يجب تثبيت العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة داخل منشأة إنتاج السلع الانتقائية المحددة، الموجودة داخل الدولة، بعد التعبئة والتغليف مباشرة، إذا تم إنتاجها في الدولة، أو في مكان خارج الدولة قبل الاستيراد إذا تم إنتاجها خارج دولة الإمارات.

العلامات المميزة

وفي ما يتعلق بإجراءات توريد العلامات المميزة، أوجب القرار على المستورد أو المُنتِج في الدولة، إصدار أمر بشراء العلامات المميزة وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة، موضحاً أن على المورّد المعتمد توريد العلامات المميزة إلى المستورد أو المُنتِج في الدولة، وفقاً للإجراءات المتفق عليها بين المورد المعتمد والهيئة، ويجوز فقط للمورد المعتمد توريد العلامات المميزة، كما أنه لا يُسمح لأي شخص بتداول أو تبادل أو بيع أو توريد هذه العلامات، ويجوز للمستورد في الدولة الطلب من المورد المعتمد توريد العلامات المميزة مباشرة إلى مُنتِج السلع الانتقائية المحددة، الذي قد يشمل مُنتِجاً خارج الدولة، ويكون الرسم المستحق دفعه لقاء شراء العلامات المميزة معتمداً من الهيئة، ويتم سداده من قبل المستورد أو المُنتِج قبل إصدار العلامات المميزة له.

كما حدد قرار مجلس الوزراء آلية تتبع أثر وتحديد منشأ السلع الانتقائية المحددة (التبغ ومنتجاته).