قطاعات تخضع لضريبة «صفرية»

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة، وقد يُشار إلى هذه الضريبة في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك، وتفرض في بعض الدول على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، وتم تطبيقها في دولة الإمارات منذ مطلع العام الجاري. ويتم فرض نسبة «الصفر» على الفئات الرئيسة التالية من التوريدات وفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب.

• الصادرات من السلع والخدمات إلى خارج دول مجلس التعاون.

• النقل الدولي، والتوريدات ذات الصلة.

• توريدات بعض وسائل النقل البحرية والجوية والبرية (مثال: الطائرات والسفن).

• استثمارات معينة في المعادن الثمينة (مثال: الذهب والفضة بدرجة نقاء 99%).

• العقارات السكنية حديثة الإنشاء التي يتم توريدها لأول مرة خلال ثلاث سنوات من إنشائها.

• خدمات أساسية في قطاع التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها.

• خدمات أساسية في قطاع الصحة والسلع والخدمات المرتبطة بها.