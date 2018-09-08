«سياحة أبوظبي» تنظم برنامجاً خاصاً لمشغلي جولات سياحية من مصر

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

نظمت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أخيراً، برنامجاً خاصاً للشركات السياحية المنضوية تحت مظلة «مجلس السياحة المصري»، للاطلاع على المقومات السياحية التي تقدمها أبوظبي لضيوفها من مصر، التي تعتبر واحدة من أهم ثماني أسواق عالمية مصدرة للزوّار إلى أبوظبي.

وأكدت الدائرة أن خطوتها تأتي ضمن مهامها الرامية إلى الترويج للإمارة وجهة سياحية وترفيهية متميزة وعالمية المستوى، لافتة إلى أن الوفد المصري ضم 14 من مشغلي الجولات السياحية وأعضاء الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وتضمن برنامج الوفد الزائر، جلسة تعارفية، افتتحها مدير إدارة الترويج والمكاتب الخارجية في الدائرة، مبارك النعيمي، بكلمة رحب خلالها بأعضاء الوفد الزائر، تبع ذلك عرض شامل لمقومات وقدرات أبوظبي كوجهة سياحية مميزة.

وقال النعيمي إن مصر تعتبر من أهم أسواق أبوظبي الخارجية، إذ سجلت خلال السنوات الماضية زيادة ملحوظة في أعداد الزوار، في ما شهدت الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري زيادة ملحوظة في أعداد الزوار، ما يعكس نجاح جهود الدائرة الحثيثة في هذه السوق المهمة والكبيرة.

وأكد أن الزيارات التعارفية تساعد على استعراض المقومات عالمية المستوى لإمارة أبوظبي بشكل أشمل، وتسليط الضوء على الثراء والتنوع الثقافي الذي تحظى به، لافتاً إلى أنه بالنظر نحو المستقبل، فإننا نتطلع إلى العمل مع شركائنا في السوق المصرية لتحفيز مزيد من الزوار من مصر لزيارة أبوظبي، والاستمتاع بكل ما تقدمه من وجهات جذب سياحية وترفيهية تناسب جميع الأعمار والتوجهات.