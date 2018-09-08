«بريتش أيروايز» تعلن استيلاء قراصنة على بيانات بطاقات ائتمان العملاء

المصدر: لندن - د.ب.أ

قالت شركة الطيران البريطانية «بريتش أيروايز» إنها تجري تحقيقاً في سرقة بيانات شخصية، وبيانات بطاقات ائتمان مجموعة من المتعاملين الذين استخدموا موقع الإنترنت الخاص بالشركة، أو تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها لحجز تذاكرهم.

وأوضحت الشركة أنه تم اختراق بيانات نحو 380 ألف بطاقة دفع، وفقاً لما أوردته صحيفتا «ذا غارديان»، و«ذا صن».

في الوقت نفسه، فإن البيانات المسروقة لم تتضمن بيانات سفر المتعاملين، ولا بيانات جوازات سفرهم، وذكرت الشركة البريطانية في بيان أنها أبلغت الشرطة والسلطات المعنية بالحادث، وتواصلت مع المتعاملين المتضررين منه.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، عن الشركة القول، إن عملية القرصنة جرت في الفترة من الساعة العاشرة و58 دقيقة مساء يوم 21 أغسطس الماضي والساعة التاسعة و45 دقيقة مساء يوم 5 سبتمبر بتوقيت لندن.

ودعت الشركة المتعاملين الذين يمكن أن يكونوا تضرروا من العملية إلى الاتصال ببنوكهم ومصدري بطاقات الائتمان الخاصة بهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموالهم. وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بريتش أيروايز»، ألكس كروز: «نأسف بشدة للاضطراب الذي سببه هذا النشاط المجرم، نحن نتعامل مع حماية بيانات متعاملينا بجدية بالغة».