بالفيديو...فلاي دبي تجدد شراكتها مع "فريج "

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت فلاي دبي تجديد شراكتها مع سلسلة الرسوم المتحركة الشعبية " فريج " لعرض تعليمات السلامة على متن طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس .

ومن خلال هذه الشراكة ستقوم فلاي دبي بعرض تعليمات السلامة على طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس من خلال شريط فيديو بطريقة الرسوم المتحركة من السلسلة الشعبية " فريج " وباللغتين العربية والانجليزية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث " تجديد شراكتنا مع فريق فريج ياتي تاكيدا على النجاح الذي حققته هذه الشراكة خلال الاعوام الماضية بين علامتين تجاريتين اماراتيتين حيث تبرز هذه الشراكة التراث والتقاليد الاماراتية الغنية من خلال شخصيات فريج الكرتونية التي حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية.

واضاف الغيث" تعاوننا مع فريج يؤكد سعينا المتواصل نحو التميز وتقديم احدث الابتكارات لعملاءنا من المسافرين خصوصا ان تعليمات السلامة تعد جزء بالغ الاهمية من كل رحلة ونحن حريصون على توفير هذا المحتوى بطريقة حيوية وجاذبة لجميع الاعمار .

ويوضح الفيديو الذي يبث بتقنية عالية الدقة التجديدات التي ادخلتها فلاي دبي على متن طائراتها وخاصة التجديد في مقصورات طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 8 والزي الجديد لموظفيها .

وسيتم عرض الفيلم على شاشات النظام الترفيهي الذي يوفر خيارات واسعة للمسافرين ، والتي تم تركيبها في أحدث طائرات أسطول فلاي دبي الجديدة من طراز بوينغ 737 ماكس . كما عملت فلاي دبي بشكل وثيق مع الهيئة العامة للطيران المدني للتأكد من أنها تلتزم بكافة معايير و متطلبات السلامة القانونية.

يحتفى فريج بثقافة وتقاليد دولة الإمارات العربية المتحدة يروي قصة أربع مواطنات أو "عيايز" يعشن في حيّ منعزل في مدينة دبي العصرية و يحاولن عيش حياة هادئة وساكنة في خضمّ صخب حياة المدينة التي لا تنفكّ تتطوّر بسرعة فائقة. أما الشخصيات الأساسية لهذا العرض فهي: أم سعيد، أم سلّوم، أم علاوي وأم خمّاس.

وقال المبدع وراء فكرة فريج محمد سعيد حارب: "لقد كان العمل على هذا التعاون مشوقاً جدا . هناك توافق كبير بين العلامة التجارية فريج™ وفلاي دبي ، إذ يجمعنا حب الابتكار و التفرّد الأمر الذي مكننا من أن نصبح علامات تجارية ناجحة و محبوبة في وقت سريع جدا. لقد حظيت سلسلة فريج بنسب مشاهدة عالية بمن قبل الأسر في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط ونحن سعداء بتقديم الشخصيات إلى جمهور جديد عبر شبكة رحلات فلاي دبي .

ويضيف " حقق الفيديو السابق نجاحا كبيرا ونال اعجاب الكثير من المسافرين. ومع تطوير التكنولوجيا بات هناك الكثير من التحسينات في النسخة الكرتونية كما ان فلاي دبي وبمقصوراتها الجديدة على متن طائرات ماكس وفرت امكانات كبيرة للمزيد من النجاح دفعتنا لتحديث الفيديو بمحتوى جديد ورسومات متطورة.

وقبيل اطلاق الفيديو الجديد مكنت فلاي دبي عشاق وسائل التواصل الاجتماعي من القيام برحلة وراء الكواليس ابرزت زيارة مايا صية الترويجية لفلاي دبي لاستوديوهات فريج وتسلم الفيلم من شخصيات فريج ومبتكره محمد حارب ثم قيام مايا بعد ذلك بتسليم الفيلم لطاقم الضيافة في فلاي دبي لعرضه على المسافرين قبل كل رحلة .