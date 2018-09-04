أرخص 7 وجهات سياحية في سبتمبر انطلاقاً من الإمارات

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

حددت شركة «سكاي سكنر» المتخصصة في الحجوزات السياحية أرخص سبع وجهات سياحية للسفر خلال سبتمبر انطلاقاً من الإمارات، وذلك بناءً على متوسط سعر التذكرة في الاتجاه الواحد. وأوضحت الشركة الوجهات السبع كما يلي:

رومانيا

تتكامل الكنائس والأديرة التاريخية والاطلالات في رومانيا مع حياة المدينة المفعمة بالحيوية، حيث يمكنك التعرف الى مدينة بوخارست القديمة، أو الذهاب في مغامرة إلى منطقة ترانسلفانيا التي تنتمي إلى العصور الوسطى. وتبدأ أسعار تذاكر السفر إلى رومانيا من 500 درهم.

بلغاريا

بفضل مناظرها الخلابة وموقعها الاستراتيجي، تحتضن بلغاريا شواطئ رملية تمتدّ على طول البحر الأسود ومنتجعات صيفية شعبية عديدة. كما أن هناك مجموعة متميّزة من المتاحف والمساحات الخضراء. وتبدأ أسعار تذاكر السفر إليها من 530 درهماً.

هنغاريا

ربما تكون وجهة هنغاريا السياحية، الأكثر شهرة هي العاصمة، بودابست، إذ ينظر إليها على أنها واحدة من أجمل مدن العالم، والفن المعماري لمدينة مثيرة للإعجاب، مع أبنية متنوعة من الباروكية إلى الكلاسيكية الجديدة. وتبدأ أسعار تذاكر السفر إلى هنغاريا من 644 درهماً.

بولندا

تعد كراكوف موطناً لأكبر ساحة تعود للعصور الوسطى في أوروبا، ومكاناً مدهشاً للاستكشاف سيراً على الأقدام، حيث يكشف كل التواء أو منعطف مبنى آخر. أما مدينة غدانسك فإنها تضم بعضاً من فن العمارة المذهلة. وتبدأ أسعار تذاكر السفر إلى بولندا من 700 درهم.

التشيك

توفّر العاصمة التشيكية، براغ، مزيجاً من التاريخ والرومانسية والطاقة الحضرية، إذ بإمكانك التنزه على طول جسر «تشارلز» الشهير والتمتّع بمعالم النهضة الجميلة والهندسة المعمارية الباروكية في براغ، في حين تزخر البلدة القديمة بباقة واسعة من المقاهي والمطاعم الحديثة. وتبدأ أسعار تذاكر السفر إلى تشيك من 800 درهم.

اليونان

جعل موقعها التاريخي وجمالها الطبيعي وسكانها المرحبون، اليونان، واحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم، حيث توفر إطلالات ذات أجواء مميزة تعود للقرون الوسطى في الريف الخصب، مع سحر الجزر اليونانية. وتبدأ أسعار تذاكر السفر إلى اليونان من 900 درهم.

ستوكهولم

تعتبر ستوكهولم نقطة انطلاق رائعة لجولتك في السويد، من الشوارع المرصوفة العائدة للعصور الوسطى إلى الوجهات العصرية. وفور خروجك من المدن، تبدو براري السويد محطات فريدة بمناظرها. وتبدأ أسعار تذاكر السفر إليها من 977 درهماً.