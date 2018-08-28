77.5 مليار درهم إنفاق الزوار الدوليين في دبي خلال 2017

المصدر: أزاد عيشو - دبي

استحوذت دبي على ما نسبته 31.1% من إجمالي الإيرادات السياحية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خلال العام 2017، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن منظمة السياحة العالمية.

وأفاد التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه أن إنفاق الزوار الدوليين في الإمارة خلال العام 2017 وصل إلى 21 ملياراً و48 مليون دولار (نحو 77.5 مليار درهم)، لتتصدر دبي بذلك دول المنطقة.

تصدر دبي

وذكرت المنظمة الدولية في تقريرها السنوي عن أداء أسواق السياحة العالمية أن دبي سجلت نمواً بنسبة وصلت إلى نحو 8% في حجم الإيرادات في عام 2017، مقارنة بالعام السابق عليه، مشيرة إلى أن الإمارة واصلت تسجيل معدلات نمو مستمرة في معدلات التدفق السياحي وإنفاق الزوار.

وبيّنت منظمة السياحة الدولية أن دبي استقبلت 15 مليوناً و790 ألف زائر دولي خلال العام 2017، مقارنة بـ14 مليوناً و870 ألف زائر، بنسبة نمو بلغت 6.2% مقارنة بعام 2016، لتحل في المركز الأول بالمنطقة أيضاً في عدد الزوار الدوليين.

وأكدت المنظمة أن الإمارة استحوذت بذلك على 27.2% من إجمالي عدد الزوار الدوليين إلى منطقة الشرق الأوسط في عام 2017.

انتعاش الإيرادات

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن منطقة الشرق الأوسط أظهرت علامات انتعاش خلال العام 2017، مع تسجليها زيادة قوية في حجم الإيرادات السياحية، التي وصلت إلى 67.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 60 مليار دولار في العام 2016، مشيرة إلى أن النتائج التي سجلتها أسواق المنطقة كانت مختلطة بشكل عام، من حيث معدلات النمو في أعداد الزوار الدوليين التي وصلت إلى نحو 58 مليون زائر في عام 2017، مقارنة بـ55.5 مليون زائر دولي في عام 2016.

السوق العربية

عربياً، سجلت السوق السعودية ككل نحو 16 مليون زائر خلال العام 2017، بإجمالي إيرادات بلغت نحو 12 مليار دولار، فيما وصل عدد الزوار الدوليين إلى مصر إلى نحو ثمانية ملايين زائر بإيرادات بلغت نحو سبعة مليارات دولار، فيما استقبلت البحرين 4.3 ملايين زائر، وإيرادات بقيمة 3.6 مليارات دولار، واستقبلت الأردن بدورها نحو 3.8 ملايين زائر، بإيرادات بلغت قيمتها 4.6 مليارات دولار. وبينت إحصاءات المنظمة أن قطاع السياحة الدولية سجل أعلى معدل نمو في عدد السياح الدوليين الوافدين خلال السنوات السبع الماضية منذ عام 2010، لافتة إلى عودة الوجهات التي كانت تعاني تحديات أمنية في السنوات الأخيرة إلى تحقيق نمو، مع انتعاش في الطلب من الأسواق الناشئة المصدرة للزوار.

1.3 مليار سائح حول العالم

أظهر تقرير منظمة السياحة العالمية أن إجمالي أعداد الزوار الدوليين حول العالم خلال عام 2017، جاوز 1.3 مليار سائح دولي، بزيادة بلغت 84 مليون سائح على عام 2016، فيما ازدادت عائدات السياحة الدولية بنسبة 4.9% بالقيمة الحقيقية، لتصل إلى 1.34 تريليون دولار.

وحلت فرنسا في المركز الأول كأكبر أسواق السياحة الدولية، مع استقبالها 86.9 مليون زائر دولي، تليها إسبانيا في المركز الثاني مسجلة 81.8 مليون زائر، فيما حلت الولايات المتحدة في المركز الثالث بنحو 80 مليون زائر.

• 15 مليوناً و790 ألف زائر دولي استقبلتهم دبي خلال 2017.

• %8 نمواً في حجم الإيرادات السياحية في دبي خلال عام 2017.