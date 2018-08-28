سبتمبر.. شهر الأوبرا والفنون والمغامرات الرياضية في دبي

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تستضيف دبي خلال شهر سبتمبر المقبل مجموعة كبيرة من الفعاليات والعروض الخاصة، والمسابقات الرياضية، إضافة إلى العديد من الأنشطة المخصصة للزوار والمقيمين.

واحتفاءً بتراث المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يستضيف فندق «حبتور بالاس» معرضاً فنياً يشارك فيه 15 فناناً من ثمانية بلدان، ويعرض أعمالاً فنية في أربع صالات تضم 31 عملاً فنياً.

وتقدّم «السركال أفنيو»، الوجهة المخصصة للأنشطة الفنية في دبي، برنامجها الصيفي السنوي الثالث تحت عنوان «استعادة الذكريات»، مع مجموعة من ورش العمل والمحاضرات والعروض والندوات.

وكجزءٍ من موسم الفعاليات المجانية، ستقدم ورش العمل هذه، التي تنقسم إلى مرحلتين، أسس صناعة الأفلام الوثائقية، بما في ذلك تعديل الأفلام وكتابة القصص والنصوص.

أما عشاق الأوبرا في دبي، فهم على موعد مع واحد من أشهر عروض الأوبرا في العالم «كارمن»، وذلك في «دبي أوبرا» من السادس حتى الثامن من سبتمبر المقبل. وسيقدّم مسرح الأوبرا الأكاديمي الوطني الأرميني، والأوركسترا الأرمينية قصّة درامية، بطلاها «دون خوسيه» والغجرية «كارمن»، كما يقدم المسرح أيضاً في الفترة بين 13 و15 سبتمبر، مقطوعة «ذا ماجيت فلوت» وهي آخر أوبرا ألّفها الموسيقي الشهير موزارت.

وتستمر فعالية «عالم دبي للرياضة» في مركز دبي التجاري العالمي حتى الثامن من سبتمبر، وهي وجهة للرياضات الداخلية الأكبر في دبي، لممارسة الأنشطة المفضلة خلال الصيف. وتستضيف القاعات المكيفة التي تمتدّ على أكثر من 25 ألف متر مربع العديد من النشاطات الرياضية التي تناسب جميع المشاركين من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة. وتتضمن الفعالية مجموعة متنوعة من الرياضات، مثل كرة المضرب، وكرة السلة، وتنس الريشة، وتحدي محاربي النينجا، إضافة إلى استديو لركوب الدراجات، ونادٍ رياضي.

أما «مركز تحدي المغامرات للكبار» في «جميرا بيتش رزيدنس» فيقدم أنشطة لممارسة «اليوغا» في مساحات مخصصة تساعدك على الاستعداد جسدياً وذهنياً لتحدّيات «تاب فاكتور» التي تختبر قدراتك الذهنية والجسدية، وقوة الصبر والتحمل لديك في الغرف المُصمّمة على شكل كهوف مخصصة لهذه الغاية. وخلال سبتمبر أيضاً، تستضيف دبي «معرض الترفيه» الذي يعتبر أضخم المعارض في المنطقة المختصة في مجالات الترفيه والرياضة والمنتجعات، في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر، وهو يستهدف سوق الترفيه في الشرق الأوسط، إذ سيتمكّن الزوار من التعرّف الى آخر التوجّهات والمنتجات والتقنيات والمعدّات في مجال صناعة الترفيه.

ولعشاق المغامرات، فإنه يمكن اختبار إحدى السيارات الخارقة مع تجارب الـ«سوبركار» في «دبي أوتودروم»، وقيادة سيارة «فيراري جي تي» بقوة 570 حصاناً، أو حتى سيارة «ماكلارين سبرينت» بقوة 625 حصاناً، وبمحرك V8 القوي، كما يمكنكم عيش تجربة المغامرة والتشويق كركّاب من خلال تجربة «هوت لاب»، التي من خلالها يقود مدرب مختص بسرعة على مسار الحلبة. وإذا كنت من محبيّ المغامرات، فلا تفوّت زيارة دبي واكتشاف مدن الملاهي، ووجهات الترفيه الداخلي المُذهلة، وأحواض الأسماك، والمراكز التجارية الضخمة التي تقدّم نشاطات مليئة بالمرح للأعمار كافة، حيث يُمكنك التزلج فوق المنحدرات الثلجيّة في «مول الإمارات»، وقضاء أجمل الأوقات في مراكز «الترامبولين».

وخلال سبتمبر المقبل، ستتاح لزوار «رايب ماركت» داخل مركز «تايمز سكوير» فرصة التفاعل مع أكثر من 100 مصمم وفنان وصاحب أعمال، والتعرف الى منتجاتهم التي تضم حقائب ومجوهرات مصنوعة يدوياً وألعاب أطفال. كما تتوافر في «رايب ماركت» تشكيلة من الأطعمة العضوية، ومنها الفواكه، والخضراوات، والعسل، والقهوة.

وسيتاح للزوار من خلال «كرنفال كونسيبت»، وهو أضخم حدث للأزياء الراقية من نوعه في دبي والمنطقة، الحصول على تخفيضات كبيرة على العطور ومنتجات المكياج والأحذية والساعات والمجوهرات من أهم المصممين العالميين، إذ يتوقع مشاركة أكثر من 300 علامة تجارية عالمية في الحدث.