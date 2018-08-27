«مايكروسوفت» و«اتصالات» تتيحان شراء ألعاب «إكس بوكس» عبر «المحمول»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، أمس، عن توفير خيار جديد للدفع عند الاشتراك في خدمات وألعاب «إكس بوكس» الإلكترونية، إذ بات بإمكان المتعاملين مع «اتصالات» في دولة الإمارات إجراء معاملات الشراء عبر هواتفهم المحمولة، من دون الحاجة إلى الدفع عن طريق بطاقات الائتمان.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن هذه الخدمة الجديدة تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي المخصصة لهواة لعبة الفيديو «إكس بوكس»، مضيفاً أن مشتركي «اتصالات» سيتمكنون من شراء منتجات «متجر مايكروسوفت» عبر جهاز «إكس بوكس» أو من خلال أجهزة الكمبيوتر. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»، خالد الخولي، إن «اتصالات» حرصت من خلال شراكتها الاستراتيجية مع «مايكروسوفت» على توفير أفضل الحلول المبتكرة للمتعاملين.