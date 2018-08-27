«إكسبو الشارقة» يستضيف 5 معارض خلال الربع الرابع من 2018

المصدر: الشارقة - وام

يستضيف «مركز إكسبو الشارقة» خلال الأشهر المقبلة خمسة معارض وفعاليات كبرى، تتضمن معارض ومؤتمرات ومهرجانات تجارية وثقافية متخصصة، تبدأ مطلع أكتوبر المقبل مع «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، وتنتهي مع «أسبوع الصين التجاري» في 14 ديسمبر المقبل.

وتأتي هذه المعارض والمؤتمرات المرتقبة استكمالاً لمجموعة الأحداث التي شهدها «إكسبو الشارقة» منذ مطلع 2018، والتي استقطبت آلاف الجهات والشركات الوطنية والأجنبية العارضة، ونجحت في جذب مئات الآلاف من الزوار من مختلف دول المنطقة والعالم.

وتوقع الرئيس التنفيذي لـ«إكسبو الشارقة»، سيف محمد المدفع، أن تحقق الفعاليات التي سيستضيفها أو يُنظمها المركز خلال الأشهر المقبلة النجاحات المنشودة، ونموها المتصاعد، وتأثيرها الإيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي المتواصل منذ أعوام، سواء لجهة عدد العارضين المحليين والدوليين والأجنحة الوطنية المشاركة أو لناحية عدد الزوار من رجال أعمال ومستثمرين وخبراء ومهتمين ومستهلكين، وحتى على مستوى إسهامها في الناتج المحلي للإمارة، نتيجة دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتنشيط الحركة التجارية، وتعزيز سياحة الأعمال، ودعم مختلف القطاعات والمجالات الحيوية. وأكد المدفع حرص «إكسبو الشارقة» على تحديث وتنويع أجندة فعالياته، وعقد شراكات استراتيجية مع جهات عالمية رائدة في مجال تنظيم المعارض المتخصصة، أو مع أشهر العلامات التجارية في مختلف المجالات، فضلاً عن سعي المركز نحو مواصلة تطوير أدائه وخدماته ومبادراته، بما يُسهم في تعزيز سمعته وريادته ومكانته على خريطة صناعة المعارض الإقليمية والعالمية، وفقاً لاستراتيجية المركز الجديدة 2018-2022، وانسجاماً مع استراتيجية غرفة تجارة وصناعة الشارقة، باعتباره من المؤسسات التابعة لها، توافقاً مع رؤية إمارة الشارقة، وترجمة لتوجيهات القيادة، وتحت إشراف ودعم مجلسي إدارة الغرفة والمركز. وتشمل قائمة فعاليات المركز للفترة المقبلة خمسة معارض تجارية دولية كبرى، هي: «معرض الساعات والمجوهرات»، و«معرض الخريف التجاري الدولي»، و«المؤتمر والمعرض الدولي للأسمنت والخرسانة»، و«معرض التسوق الكبير»، و«معرض أسبوع الصين للتجارة»، إضافة إلى معرضين ثقافيين هما «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، والمهرجان الدولي للتصوير.

ويستهل «مركز إكسبو الشارقة» موسم الربع الرابع لعام 2018 بفعاليات معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي تقام دورته الـ45 خلال الفترة من الثاني إلى السادس من أكتوبر المقبل، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

«إكسبو الشارقة» يحرص على تنويع أجندة فعالياته وعقد شراكات استراتيجية مع جهات عالمية.