«موانئ دبي العالمية» تواصل توسيع محفظة أعمالها 2018

المصدر: أزاد عيشو - دبي

واصلت مجموعة «موانئ دبي العالمية» توسيع محفظة أعمالها المتنامية من خلال توقيع العديد من الاتفاقات وصفقات الاستحواذ خلال العام الجاري، في وقت أظهرت بيانات مالية أن إجمالي أصول (المجموعة)، بنهاية العام الماضي، وصل إلى نحو 23.11 مليار دولار (نحو 84.9 مليار درهم)، مقابل 20.7 مليار دولار (نحو 76 مليار درهم) في عام 2016، وبنسبة نمو بلغت 11.7%.

وتضم محفظة أعمال «موانئ دبي العالمية» 78 محطة برية وبحرية عاملة، مدعومة بأكثر من 50 نشاطاً ذا صلة في أكثر من 40 بلداً عبر قارات العالم الست، ما يعكس حضورها في كلّ من الأسواق الناشئة ذات معدلات النمو المرتفعة والأسواق المتطورة على حد سواء.

وحققت (المجموعة) أرباحاً عائدة لمالكي الشركة، قبل البنود المتوجب الإفصاح عنها بشكل منفصل، بلغت 1.2 مليار دولار (نحو 4.4 مليارات درهم) خلال عام 2017، بنسبة نمو 7.3%.

وبلغت الطاقة الاستيعابية الإجمالية 88 مليون حاوية نمطية في 2017، ومن المتوقع أن تنمو إلى أكثر من 100 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2020، رهناً بالطلب في السوق. وأضافت (المجموعة) 3.6 ملايين حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) تقريباً إلى الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمحفظة أعمالها خلال 2017. وذكرت أنها تستهدف خلال 2018 إضافة المزيد من الطاقة الاستيعابية في الإمارات، وكوريا الجنوبية، وموزمبيق.

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