48 مليون درهم صافي أرباح «جلفار» النصفية

المصدر: سليمان الماحي – رأس الخيمة

بلغت مبيعات شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» في النصف الأول من العام الجاري 558 مليون درهم، فيما بلغ صافي الأرباح 48 مليون درهم، وذلك بعد تطبيق المعايير الدولية الجديدة لإعداد التقارير المالية «آي إف آر إس 9» و«آي إف آر إس 15».

وقال المدير العام لشركة «جلفار»، جيروم كارل، إن النصف الأول من عام 2018 اتسم بكونه فترة حافلة ومثمرة حيث تسارعت إيرادات الشركة في منطقة بلاد الشام خلال الربع الثاني من العام، وتقوم الشركات التابعة لـ«جلفار» في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بتقديم أداء قوي خلال الفترة الماضية.

وأضاف أنه تم أخيراً، إطلاق العديد من المنتجات الجديدة في مجالات علاجية رئيسة مثل مجال القلب والأوعية الدموية وتسير جميع خطط التوسع على المسار الصحيح، خصوصاً في المملكة العربية السعودية وإفريقيا.

وتم الإعلان سابقاً عن اعتلاء «جلفار» للمرتبة الأولى بين الشركات المصنعة للأدوية في الإمارات، ما يعكس نمواً قوياً ومضاعفاً في المبيعات مقارنة مع عام 2017، كما تخطط الشركة خلال العام الجاري، لإطلاق 25 منتجاً جديداً في الإمارات وتسجيل 200 منتج جديد في المنطقة.