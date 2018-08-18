«إكس تاتش» تطلق هواتف عالية التحمّل في أسواق الإمارات

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «إكس تاتش» XTouch للإلكترونيات الاستهلاكية، ومقرها دبي، عن إطلاق مجموعتها من الهواتف المتحركة المتينة Robot، والتي تشمل الهواتف الذكية: (XBot Senior)، و(XBot Junior)، إضافة إلى هاتفي (XBot Swimmer)، و(XBot Champ).

وأفادت الشركة، في بيان لها أمس، بأن المجموعة صممت لتتحمل الظروف البيئية الصعبة، إذ تتسم بالمتانة والتحمل في البيئات القاسية.

وأكدت أن أبرز هواتف المجموعة، وهو XBot Senior، يعد واحداً من أوائل الهواتف الذكية التي تحمل اعتماد IP69، ما يجعله الهاتف الأكثر مقاومة للسقوط والغبار والمياه والرذاذ، لافتة إلى أنه اجتاز بنجاح اختبارات الاعتماد الصارمة، ويمكنه تحمل رذاذ الرشاشات القوية، ودرجات الحرارة المرتفعة التي تصل إلى 80 درجة مئوية، والضغط الكبير من مختلف الزوايا.

وأوضحت أن الهاتف مريح وآمن في الأنشطة الرياضية، كما هي الحال عند التزلج على الألواح المائية والسباحة والغوص وتسلق الجبال، فضلاً عن أنه مجهز ليناسب المواقع الصعبة ومناطق الإنشاءات والتخييم في الهواء الطلق، ورحلات السفاري الصحراوية.

وترافق الهاتف بطارية قدرتها 5000 ملي أمبير في الساعة، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل، ونظام استشعار بصمات الأصابع، فيما يبلغ سعر الهاتف 1234 درهماً.

ولفتت الشركة إلى أنها ستطرح الهاتف XBot Junior بسعر 999 درهماً، ويتوافر مع الهاتف السابق بدرجتين من اللون الأسود، فيما تطرح هاتف XBot Swimmer بـ199 درهماً باللونين الأصفر الناري والأسود الفحمي، أما هاتف XBot Champ، فيبلغ سعره 111 درهماً.