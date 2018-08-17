تمديد موسم صيف أبوظبي 2018

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، تمديد فترة إقامة أنشطة موسم صيف أبوظبي 2018 حتى الأول من سبتمبر، لتشمل بذلك عطلة عيد الأضحى، كما ستستمر فعالية "اكتشف المفاجأة" أيضاَ حتى الأول من سبتمبر وتقام خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة في العين مول يومي 24 و 25 أغسطس.

ويمكن للجمهور الاستمتاع بما تقدمه الوجهات والمرافق الترفيهية، والاستفادة من العروض التي تقدمها الفنادق خلال العطلة الصيفية، والتي تضمن للجميع تخفيضات على الغرف والمرافق الأخرى، مثل السبا، ومركز اللياقة والمسبح والمأكولات والمشروبات والأنشطة، في عدد من أبرز الفنادق في العاصمة من بينها، تلال ليوة، ودوست ثاني، ومنتجع وفيلات السعديات روتانا، وروتانا جزيرة ياس، وسينترو جزيرة ياس، ومنتجع وسبا السيف بإدارة أندلس، والخالدة بالاس ريحان بإدارة روتانا، وقصر الإمارات، وفيرمونت باب البحر، وروتانا الشاطيء أبوظبي، وفندق باب القصر، وغيرها.

كما ينتظر الجمهور عرض مذهل للألعاب النارية، يقام يومياً طوال الأيام الثلاثة لعيد الأضحى المبارك في ياس مارينا بجزيرة ياس وذلك عند الساعة التاسعة مساءً.

كما تستمر الفعاليات والأنشطة الاستعراضية في جميع مراكز التسوق المشاركة في أبوظبي، وكذلك عروض السيرك والسحر وغيرها في أبوظبي مول يومي 22 و 25 أغسطس، وكذلك العرض المسرحي الذي يقام على مدار 4 أيام من 21 إلى 24 أغسطس من الساعة 6 إلى 10 مساء في بوادي مول، ولقاء سلاحف النينجا في دلما مول من 17 إلى 23 أغسطس، والمشاركة كذلك في أول مهرجان للألعاب من نوعه في أبوظبي، والذي يقام في ياس مول من 22 أغسطس إلى 1 سبتمبر.

ولعشاق التسوق، يستمر موسم صيف أبوظبي تقديم عروضه الترويجية التي لا تقارن في 10 مراكز تسوق، مع تخفيضات تصل قيمتها إلى 80% حتى نهاية أغسطس. ويمكن لجميع المتسوقين الاستفادة من عروض التسوق والربح، التي تتيح لهم المشاركة في فعالية "اكتشف المفاجأة" وربح جوائز قيّمة، تتضمن الملابس والاكسسوارات، وقسائم الهدايا والسيارات وغيرها. كل ما عليكم فعله هو انفاق 1000 درهم كحد أدنى أو أكثر في مول المركز التجاري العالمي خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع يومي 17 و18 أغسطس.

كما يمكن للمتسوقين الذين ينفقون فقط 250 درهماً أو أكثر الحصول على فرصة ربح عشاء فاخر في العديد من الفنادق الفاخرة في أبوظبي.