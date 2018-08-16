«دناتا» تقدم خدمات للركاب في مطار «نيويورك جيه إف كيه»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأت شركة «دناتا»، التي تعد واحدة من أكبر شركات خدمات السفر الجوي في العالم، تقديم خدمات للركاب في مطار «جيه إف كيه نيويورك». ويأتي إطلاق هذه الخدمات كتطور طبيعي لعمليات «دناتا»، التي تقدم حالياً خدمات مناولة أرضية لأكثر من 50 ناقلة جوية في الولايات المتحدة الأميركية.

وأصبحت الناقلة الوطنية البنمية «كوبا إيرلاينز»، أول زبون لـ«دناتا» في مطار «جيه إف كيه نيويورك»، حيث تسير الناقلة الوطنية البنمية أربع رحلات يومياً بين نيويورك وبنما سيتي، بطائرات «بوينغ 737»، وبطاقة إجمالية 364 ألف راكب سنوياً. وكانت «دناتا» قد كسبت أكثر من 40 عقداً في الولايات المتحدة الأميركية خلال الـ12 شهراً الماضية. ويؤكد اختيار «كوبا إيرلاينز» لخدمات «دناتا» الطلب الكبير على هذه الخدمات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دناتا» في الولايات المتحدة الأميركية، ديفيد باركر: «يعد بدء تقديمنا خدمات مناولة الركاب في مطار (جيه إف كيه نيويورك) تطوراً مهماً لعملياتنا في الولايات المتحدة. كما يشكل توسيع قائمة الناقلات التي نقدم لها خدمات الركاب، جانباً مهماً من استراتيجيتنا الشاملة لتقديم مجموعة كاملة من خدمات المناولة الأرضية عالية الجودة في جميع المطارات الـ27 التي نخدمها حالياً في البلاد».