استدعاء دراجات «ياماها 2018» لدواعي السلامة

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد عن بدء حملة استدعاء من أجل السلامة للدراجات النارية «ياماها 690MTN600» موديل 2018 بالتعاون مع شركة «اليوسف موتورز»، الوكيل المعتمد لدراجات «ياماها» النارية في الدولة.

وقالت الوزارة إن الاستدعاء يرجع إلى أن التحقيق الذي أجراه قسم الدراجات النارية بشركة «ياماها» على الدراجات المتضررة، أثبت أنه قد يحصل «ارتخاء» في «برغي الربط» المثبت لواقي جنزير ناقل الحركة بفعل الاهتزاز أثناء القيادة، ما يتسبب في سقوط «البرغي»على جنزير ناقل الحركة ويؤدي إلى تلفه في أسوأ الحالات، كما قد يؤدي إلى سقوط بعض القطع الميكانيكية أثناء السير في الطريق العام، ولذلك قررت شركة «ياماها» استبدال «البرغي» بآخر معدل في الدراجات المعيبة. وأوضحت أن عملية الاستبدال ستتم على نفقة الشركة الخاصة دون تحميل المستهلكين أي كلفة إضافية.

وطلبت الشركة من المستهلكين الذين يملكون دراجات نارية (690MTN600) موديل 2018، أن يحضروا دراجاتهم للفحص والصيانة وإجراء الإصلاحات اللازمة، إذا كانت ضمن الفئة المتضررة، والاتصال بأي مركز صيانة معتمد لدراجات «ياماها» لحجز مواعيد للصيانة.