«سيكو» أول صانع سوق من الخارج في «أبوظبي المالي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن منح شركة «سيكو» ترخيصاً لمزاولة نشاط «صانع سوق»، لتكون أول صانع سوق مقره خارج الدولة، وخامس صانع سوق مسجل في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وجاء هذا الإعلان خلال احتفالية قرع جرس بدء التداول في مقر السوق أمس، وبحضور أعضاء من الإدارة التنفيذية من كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية و«سيكو». وتتخذ «سيكو»، البنك الإقليمي المتخصص في مجال إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية، من مملكة البحرين مقراً لها، كما تعد صانع السوق الأول في بورصة البحرين منذ عام 1995.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، خلال احتفالية قرع جرس التداول في السوق: «يؤكد منح رخصة جديدة لمزاولة نشاط صانع سوق ضمن سوق أبوظبي للأوراق المالية نجاحنا في رفع جاذبية السوق وتنافسيته، حيث تمثل هذه الخطوة إنجازاً جديداً ضمن مسيرة السوق، وتؤكد على التزامنا المتواصل بتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز السيولة، إذ تعد زيادة عدد صناع السوق أحد العوامل الأساسية في استراتيجيتنا بعيدة المدى، والرامية إلى استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب والمحليين الراغبين في الاستفادة من تنافسية السوق وبيئته الاستثمارية المتميزة».