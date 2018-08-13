«طيران الإمارات» تطلق عروضاً سعرية إلى 70 وجهة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «شركة طيران الإمارات» عروضاً سعرية كبرى للمقيمين في دولة الإمارات، للسفر إلى 70 وجهة مختارة ضمن شبكة خطوطها العالمية. ويستطيع المسافرون التخطيط لرحلة قصيرة، قبل انتهاء موسم العطلات، إلى وجهات في أميركا وأوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى.

ولفتت الشركة إلى أن العروض تسري على الحجوزات التي يتم إنجازها لغاية 20 أغسطس الجاري، على أن يتم السفر بين الأول من سبتمبر 2018 و31 مارس 2019. وتبدأ أسعار السفر في الدرجة السياحية من دبي إلى بيروت من 945 درهماً، وإلى مومباي من 995 درهماً، وإلى بانكوك من 2345 درهماً، وإلى لشبونة من 2945 درهماً، وإلى موريشيوس من 2995 درهماً، وإلى لوس أنجلوس من 4835 درهماً، وإلى سانتياغو من 5105 دراهم.

أما أسعار السفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 2795 درهماً إلى مومباي، ومن 5245 درهماً إلى بيروت، ومن 9795 درهماً إلى بانكوك، ومن 9975 درهماً إلى موريشيوس.

ويستطيع المسافرون القيام بحجوزاتهم مع «الإمارات للعطلات» للاستفادة من تجربة مميزة في فنادق من فئة خمس نجوم، بمبلغ إضافي بدءاً من 300 درهم للمسافرين في الدرجة السياحية، ومن 500 درهم للمسافرين في درجة رجال الأعمال (لا تشمل تذاكر السفر).

ويتيح برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين»، فوائد عائلية من خلال برنامج «عائلتي My Family» الجديد، الذي يوفر أمام أفراد العائلة الواحدة الأعضاء الفرصة لتجميع 100% من أميالهم التي يكسبونها مقابل الرحلات الجوية في حساب واحد.