«دناتا» تستحوذ على شركة السياحة الألمانية «تروبو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «دناتا»، التي تعد واحدة من أكبر شركات خدمات السفر الجوي في العالم، عن شرائها الشركة السياحية الألمانية «تروبو Tropo» من مالكتها «مجموعة بروسيبنسات 1» الإعلامية ProSiebenSat.1 Group. وتدشن عملية التملك هذه دخول «دناتا»، السوق الألمانية، كما توسع شبكتها لأعمال السفر في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأستراليا.

وتعد «تروبو» شركة سياحية متخصصة في برامج السفر منخفضة الكلفة وعالية الجودة، وعطلات اللحظة الأخيرة وحجوزات الفنادق، حيث توفر مجموعة واسعة جداً من خيارات العطلات كل يوم.

وتمتلك مجموعة «بروسيبنسات» حصة أغلبية في شركة «تروبو» منذ عام 2012. وتمكنت «تروبو» من ترويج علامتها التجارية على نطاق واسع باستخدام الإعلانات التلفزيونية. ورسخت على مدى السنوات الماضية مكانتها في السوق في قطاع السفر الذي تسوده منافسة شديدة. وقال نائب رئيس أول دناتا لخدمات السفر، إيان أندرو: «ستمكّننا عملية الشراء هذه من دخول سوق السفر الألمانية المهمة والقيّمة، وتعزيز محفظتنا في أوروبا. ونحن نرى إمكانات كبيرة للتكامل بين (تروبو) وأعمالنا الأخرى للسفر في جميع أنحاء العالم، لتقديم عروض جذابة وفريدة من نوعها للمسافرين من وإلى ألمانيا».

وقال المدير المالي لمجموعة «بروسيبنسات 1» عضو مجلس الإدارة التنفيذي، الدكتور جان كيمبر: «نحن على ثقة بأن (دناتا) بخبراتها الواسعة ستواصل تطوير (تروبو) لتضاهي مستواها، كما أن عملية الشراء ستتيح لنا أن نكمل بنجاح المراجعة الاستراتيجية لقطاع السفر، والتركيز من الآن فصاعداً على أنشطتنا مع مجموعة NuCom في قطاع التجارة».

وقال المدير التنفيذي لشركة «تروبو»، توم ميير: «كان لمجموعة (بروسيبنسات 1) دور فعال في تطوير (تروبو) طوال السنوات القليلة الماضية؛ واليوم، يتيح لنا انتشار علامتنا التجارية بفضل قوة التلفزيون، والدعم التشغيلي في مختلف تخصصات الأعمال، أن نتطلع إلى المستقبل بثقة، كما نتطلع بتفاؤل كبير إلى شراكتنا مع (دناتا) كلاعب عالمي».

وتقدم «دناتا» خدمات مناولة أرضية وشحن وتموين لأكثر من 300 ناقلة جوية في 130 مطاراً ضمن 84 دولة عبر قارات العالم الست. وتخدم «دناتا» يومياً أكثر من 1800 رحلة و240 ألف راكب، كما تقوم بمناولة 8400 طن من الشحنات، وترتيب أكثر من 21 ألف حجز فندقي، وتحميل ما يزيد على 320 ألف وجبة طعام على الرحلات الجوية.