«إكسبو 2020 دبي» يختار «إعمار للضيافة» شريكاً رسمياً للضيافة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن «إكسبو 2020 دبي»، أمس، عن اختيار مجموعة إعمار للضيافة، شركة الضيافة والترفيه التابعة لشركة «إعمار العقارية»، لتكون الشريك الرسمي لخدمات الضيافة والفنادق للحدث العالمي الذي ينظم للمرة الأولى في المنطقة.

وستقدم مجموعة إعمار للضيافة، تجارب ضيافة أصيلة عالمية المستوى بطابع إماراتي مميز للملايين من زوار «إكسبو 2020 دبي»، بمن فيهم كبار الزوار وقادة الدول، وذلك ضمن مجموعة من مرافق الضيافة في موقع «إكسبو» التي تشمل النوادي المميزة لخدمة كبار الشخصيات، وكذلك في فنادقها ومطاعمها في دبي.

وبصفتها الشريك الرسمي للفندقة والضيافة، ستتولى مجموعة إعمار للضيافة مسؤولية تقديم خدمة استثنائية لحاملي التذاكر الخاصة في «إكسبو 2020 دبي»، كما ستكون مسؤولة عن تشغيل عدد من المرافق في أنحاء موقع «إكسبو».

وستعرض مجموعة إعمار للضيافة التوجهات الجديدة والابتكارات في مجال الضيافة في جناح خاص بها في موقع «إكسبو».

ورحب الرئيس التنفيذي لتجربة الزوار في «إكسبو 2020 دبي»، رولاندنو مارتينيز، بالشراكة باعتبارها عنصراً أساسياً في توفير تجربة استثنائية لملايين الزوار في «إكسبو» وفرصة لترك إرث دائم للسياحة الإماراتية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إعمار للضيافة، أوليفييه هارنيش: «مهّدت مجموعة إعمار للضيافة الطريق لإنشاء مشهد إبداعي للضيافة في دبي بتقديم مجموعة واسعة من التجارب، من الفخمة إلى المتوسطة العصرية، ويشرفنا اختيارنا شريكاً رسمياً للضيافة والفنادق لـ(إكسبو 2020 دبي)». وأضاف: «سيعزز (إكسبو 2020) مكانة دبي واحدة من أكثر مدن العالم انفتاحاً وتطوراً، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الرحلة».