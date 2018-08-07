«طيران الإمارات»: مليونا راكب من وإلى «أوكلاند» خلال 15 عاماً

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «طيران الإمارات» أنها أتمت 15 عاماً في خدمة العاصمة النيوزيلندية «أوكلاند»، لافتة إلى أنها بدأت تشغيل رحلاتها إلى المدينة مطلع أغسطس 2003.

وكشفت الشركة في بيان لها أمس، أنها نقلت منذ ذلك الحين أكثر من مليوني راكب من وإلى أوكلاند، كما أنها تربط نيوزيلندا مع العالم بـ21 رحلة أسبوعياً، أحدثها رحلة يومية عبر جزيرة «بالي» السياحية الإندونيسية.

ولفتت إلى أنها تشغل حالياً، رحلة يومية من دون توقف بين دبي وأوكلاند باستخدام طائرة «A380»، إضافة إلى رحلة يومية بطائرة «بوينغ 777-300ER» عبر بالي، بالإضافة إلى رحلات أخرى عبر مدن أسترالية.

وأكدت الناقلة أنه مع إطلاق خط «دبي- بالي- أوكلاند» في يونيو الماضي، فقد أصبحت «طيران الإمارات» الناقلة الوحيدة التي تشغل رحلات يومية منتظمة طوال العام بين أوكلاند وبالي.

وأشار النائب التنفيذي لرئيس «طيران الإمارات» الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية، تيري أنتينوري، إلى دور الناقلة في دعم حركتي السياحة والتجارة من خلال ربط أوكلاند بشبكة خطوط الشركة التي تغطي نحو 160 محطة في قارات العالم الست بتوقف واحد في دبي.

ووفقاً للبيان، تُعد «الإمارات للشحن الجوي» لاعباً رئيساً في صناعة الشحن في نيوزيلندا، إذ توفر طاقة تزيد على 55 طناً يومياً. وخلال السنوات الثلاث الماضية، نقلت أكثر من 85 ألف طن من البضائع من وإلى أوكلاند.