شراكة بين «موارد للتمويل» و«لويلوجيك» على برنامج «أكروو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نجحت مجموعة شركات «موارد للتمويل» أخيرا، في عقد إتفاقية شراكة مع شركة «لويلوجيك»، تمنح بموجبها لحاملي بطاقة «فالك طيب» الائتمانية، والتي تصدرها «موارد للتمويل» لعملائها من خلال «برنامج الولاء»، الدخول على برنامج «أكروو»، والذي يعد من أكبر المنصات الإلكترونية لمواكبة التوجهات الحديثة للمتسوقين إلكترونيا وتلبية إحتياجاتهم ومتطلباتهم، ومن ثم إتمام عمليات الشراء لأشهر العلامات التجارية، وصفقات «قروب - أون» والمنتجات المرغوبة بأسعار تنافس كافة المواقع المماثلة.

وتستهدف شركة «لويلوجيك» المتخصصة عالمياً في مجال التجارة الإلكترونية وأنظمة الدفع الإلكتروني لبرامج الولاء، المتاجر الإلكترونية ذات الشهرة العالمية والعلامات التجارية، وتعاقدها مع أكبر الشركات والمؤسسات الوطنية بالدولة لإستخدام بطاقات الدفع الائتمانية للتسوق عبر بوابتها. وحرصت شركة «لويلوجيك» على توقيع عقد الشراكة مع «موارد للتمويل» لاستقطاب مزيد من المتسوقين وتوفير المزيد من الفرص لجمع النقاط وبالتالي قيمة أكبر لأعضاء برنامج الولاء لـ«فالك طيب».

من جهتها، أكدت رئيسة الأعمال التجارية للشركات المتوسطة والصغيرة بمجموعة شركات «موارد للتمويل»، رحاب لوتاه، على حرص الشركة على إتمام هذه الشراكات والصفقات التي من شأنها أن تقدم نهجا مبتكرا وحلول أفضل لعملائها، لافتة الى أن نجاح المتاجر الإلكترونية يتوقف على الاستمرار في توفير الراحة واختصار الوقت على المتسوق، ومن ثم يعزز الشفافية وبالتالي إكتساب ثقة المتسوقين.



