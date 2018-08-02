«طيران الإمارات» و«فلاي دبي» توحدان برنامجي «مكافأة ولاء المسافرين الدائمين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» عن دمج برنامجي الولاء الخاصين بمتعامليهما، تحت اسم «سكاي واردز طيران الإمارات» وهو البرنامج الذي يتيح لمتعاملي «فلاي دبي» و«طيران الإمارات»، إمكانية كسب الأميال عند السفر على رحلات أي من الناقلتين، وذلك تعزيزاً لاتفاقات الرمز المشترك والتعاون، التي أعلنتها الناقلتان أخيراً.

وأكدت الناقلتان في بيان أمس، أن قرار الجمع بين برنامجي ولاء كلتا الناقلتين يستند إلى الشراكة القوية بين الطرفين. وتشمل اتفاقية الرمز المشترك، التي تغطي وجهات عدة، مبادرات أخرى في مجالات التجارة وتخطيط الشبكة وعمليات المطار.

وقال نائب رئيس أول «سكاي واردز طيران الإمارات»، الدكتور نجيب بن خضر: «توسيع برنامج ولائنا ليشمل (طيران الإمارات) و(فلاي دبي) معاً ستتيح مزيداً من الفوائد للأعضاء ويمنحهم فرصة كسب وإنفاق الأميال على مزيد من الوجهات العالمية، كما يوفر لهم مزايا إضافية تنفرد بها كلتا الناقلتين».

واعتباراً من أمس، سيحصل أعضاء برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» على أميال «سكاي واردز» وأميال الفئة على جميع رحلات «فلاي دبي». ويمكن للأعضاء أيضاً إنفاق أميال «سكاي واردز» أو الجمع بين النقود والأميال لحجز رحلات «فلاي دبي»، بالإضافة إلى دفع أي تكاليف إضافية في حال أرادوا طلب وجبات خاصة أو حجز مقاعد محددة مسبقاً.

من جهتها، قالت نائب الرئيس للعائدات الإضافية في «فلاي دبي»، ناهد الخيلي: «نجمع من خلال هذه الخطوة بين متعاملينا في إطار برنامج واحد ونكافئ ولاءهم في الوقت الذي يستفيدون فيه من شراكة (طيران الإمارات) و(فلاي دبي)».

ويمكن لأعضاء «سكاي واردز» استخدام أداة «فلاي دبي» لاحتساب الأميال على موقع «طيران الإمارات» الشبكي، والتحقق من عدد الأميال التي سيحصلون عليها مقابل رحلاتهم. وعند السفر على رحلات «فلاي دبي»، يمكن لأعضاء الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية الحصول على عدد من المزايا بصرف النظر عن درجة سفرهم. وتشمل هذه المزايا وزن أمتعة إضافياً وأولوية إنهاء إجراءات السفر على كاونترات «فلاي دبي» المخصصة لدرجة رجال الأعمال. كما سيحصل الأعضاء الجدد على مكافأة عند سفرهم للمرة الأولى على إحدى رحلات الناقلتين.