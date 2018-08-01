%214 نمواً في أرباح «دار التأمين» النصفية

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

حققت شركة «دار التأمين» صافي ربح بلغ 6.63 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2018، أي بزيادة 214% مقارنة بصافي الربح البالغ 2.11 مليون درهم، المسجل في الفترة المماثلة من العام الماضي.

واعتبرت الشركة ذلك مؤشراً جيداً للغاية، لافتة إلى أن التحسن الملحوظ في العمليات التجارية الأساسية للشركة مستمر بقوة.

وذكرت الشركة في بيان لها، أمس، أن إجمالي الأقساط المكتتبة خلال النصف الأول من عام 2018 سجل مبلغ 124.59 مليون درهم مقارنة مع 130.78 مليون درهم سُجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت صافي المطالبات المتكبدة خلال النصف الأول من عام 2018 انخفاضاً إيجابياً بنسبة 34.7% إلى 35.09 مليون درهم، مقارنة مع 53.71 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت الشركة تلك النتائج، بشكل مباشر، إلى سلسلة من القرارات الإدارية الاستراتيجية والتكتيكية لخفض كلفة المطالبات المتكبدة في جميع خطوط الأعمال.

وقال رئيس مجلس إدارة «دار التأمين»، محمد عبدالله جمعة القبيسي، إن الشركة تمكنت من مضاعفة صافي أرباحها للنصف الأول من عام 2018 مرتين مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، على الرغم من المنافسة الشديدة، وزيادة الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف المدخلات، وذلك من خلال استراتيجيات مدروسة بعناية، ومنفذة بفعالية، عبر جميع خطوط الأعمال.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «دار التأمين»، محمد عثمان: «استثمرنا خلال الربع الأول من عام 2018 في عقارات ذات عائدات عالية من الإيجار، ما أدى إلى ارتفاع الإيرادات إلى 3.1 ملايين درهم خلال النصف الأول».

وتابع: «لانزال متفائلين بإمكاناتنا للنمو المربح في المستقبل القريب، إذ تتمثل استراتيجيتنا بتقديم وتوفير منتجات وخدمات رقمية متطورة، إضافة إلى تقديم أعلى مستوى من الخدمة».