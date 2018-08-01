اتفاق امتياز مع «هيلتون» لفنادق «الحبتور سيتي»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت «مجموعة الحبتور» عن اتفاق امتياز جديد مع «مجموعة هيلتون العالمية»، لفنادقها الثلاثة في «الحبتور سيتي»، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.

وبموجب الاتفاق الذي أعلن عنه خلال مؤتمر صحافي، أمس، فقد تقرر إطلاق اسم «هيلتون» على الفنادق الثلاثة لتصبح «حبتور بالاس LXR Hotels & Resorts»، و«ڤي هوتيل كوريو فنادق من هيلتون»، و«هيلتون دبي الحبتور سيتي». وكانت الفنادق الثلاثة تدار من قبل «مجموعة ماريوت الدولية».

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الحبتور»، خلف أحمد الحبتور، إن «دبي ملاذ آمن للسياحة والاستثمار، ولذلك فإن القرار الذي اتخذته (هيلتون) باختيار دبي لإطلاق مجموعتها المقبلة من الفنادق الفخمة، هو تأكيدّ على قوة دبي ودولة الإمارات الاقتصادية وجاذبيتهما».

بدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في «مجموعة الحبتور»، محمد الحبتور: «يسرنا توسع شراكتنا مع (هيلتون) إلى ثلاثة فنادق إضافية في (الحبتور سيتي)، مشروعنا الأساسي في قطاعات الضيافة والترفيه والتطوير السكني في قلب دبي».

وأكد أن موظفي الفنادق الثلاثة، البالغ عددهم 1020 موظفاً، لايزالون على رأس عملهم، فيما تنحى أربعة موظفين فقط، مشيراً إلى أن «عملية الانتقال تجري بشكل سلس».

في السياق نفسه، قال رئيس التنمية والعمارة والتصميم والبناء لدى «هيلتون»، إيان ر. كارتر، إن «إضافة هذه الفنادق الثلاثة يعزّز الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة الحبتور، التي تمتد عبر أسواق عدة على المستوى الدولي».