491 مليون درهم أرباح نصفية صافية لـ «دبي للاستثمار»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي، عن تحقيق أرباح صافية بلغت 491 مليون درهم، لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2018، بزيادة قدرها 11 مليون درهم، مقارنة مع 480 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً لبيان أصدرته الشركة، فقد ارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 19.04 مليار درهم، مقارنة مع 17 مليار درهم حتى 31 ديسمبر 2017، فيما بلغ إجمالي الدخل خلال هذه الفترة 1.58 مليار درهم، مقارنة مع 1.28 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، كما وصل العائد السنوي على حقوق الملكية لهذه الفترة 8.34%.

وقال العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان، إن الشركة سجلت نمواً مطرداً في نتائجها المالية خلال النصف الأول من عام 2018.

وأضاف أن الزيادة في إجمالي الإيرادات وصافي الربح وإجمالي الأصول، مشجعة للغاية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، عازياً هذه النتائج الإيجابية إلى الاستحواذ الاستراتيجي على شركة «إيميكول».

وتابع بن كلبان: «تعمل (دبي للاستثمار) على تطوير العديد من المشروعات العقارية مثل (تلال مردف)، و(غرين كوميونيتي ويست) ـ المرحلة الثالثة في مجمع دبي للاستثمار، و(مركز الفجيرة للأعمال)».

وأكد أن الشركة تحرز تقدماً نحو استراتيجية التنويع الخاصة بها، في وقت يجري تقييم المقترحات المختلفة المتعلقة بالتعليم والرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية والخدمات المالية.

ولفت إلى أن شركة «المال كابيتال»، التابعة لشركة دبي للاستثمار، تعمل مع الجهات التنظيمية لإطلاق صندوق الاستثمار العقاري متعدد الاستخدامات، الذي سيتم إدراجه في سوق دبي المالي قبل نهاية العام الجاري، مبيناً أن هذه المبادرات ستضمن استدامة النمو وتعزيز القيمة للمساهمين.