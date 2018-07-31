مذكرة تفاهم للترويج لـ «إكسبو 2020 دبي» في الصين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّع «إكسبو 2020 دبي» مذكرة تفاهم مع لجنة التعاون العربي الصيني الدولية، بهدف التعاون والتنسيق في عددٍ من المجالات، وفي مقدمتها الترويج لـ«إكسبو 2020 دبي» في الصين لاجتذاب الزوار الصينيين والتعريف بالفرص التي يتيحها للشركات الصينية.

وتنص المذكرة التي وقعت في مكاتب «إكسبو 2020 دبي» في «دبي الجنوب»، على العمل المشترك للترويج للحدث العالمي المرتقب لدى شريحة كبيرة من الجمهور المستهدف في الصين، إضافة إلى التعريف بالفرص التي يوفرها المعرض للشركات الصينية. كما تقدم لجنة التعاون الصيني العربي الدولية، بموجب الاتفاقية، الدعم في بحث آفاق الاستثمار المستقبلي للشركات الصينية في خطط «إكسبو 2020 دبي» للإرث المتمثلة في «دستركت 2020».

وتشمل المذكرة أيضاً فرص تبادل الخبرات والمعارف مع الجهات التي قامت على تنظيم «إكسبو شانغهاي» الذي كان إحدى أكبر وأنجح نسخ «إكسبو» الدولي في التاريخ.

وقال المدير التنفيذي، لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، نجيب محمد العلي، إن الصين التي سبق لها أن نظمت «إكسبو شانغهاي» عام 2010 تدرك أهمية «إكسبو» الدولي ودوره كقوة تغيير عالمية نحو الأفضل.

وأضاف أن الصين قوة اقتصادية كبرى وشريك استراتيجي لدولة الإمارات، ومن خلال هذا التعاون سنتمكن من الوصول إلى جمهور مستهدف بالملايين ودعوتهم ليكونوا جزءاً من رحلة مدهشة في دبي بعام 2020.

بدوره، قال مدير متحف «إكسبو» الدولي في شانغهاي والمدير العام السابق لـ«إكسبو شانغهاي»، هونغ هاو، إن العلاقات بين الإمارات والصين تعززت مع اتفاق البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى، وتأسيس علاقات شراكة استراتيجية شاملة.

وأكد أن شانغهاي ستعمل على مشاركة خبراتها في استضافة «إكسبو» الدولي، والعمل مع دبي في مشروعاتها المستقبلية، إضافة إلى عمل لجنة التعاون العربي الصيني الدولية على تقديم كل الدعم الممكن لمنظمي «إكسبو 2020 دبي».

يذكر أن توقيع مذكرة التفاهم جاء في أعقاب «الأسبوع الإماراتي الصيني» الذي شهد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الدولة وسلسلة الفعاليات والاتفاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وكانت الصين وقعت عقد المشاركة الرسمي في «إكسبو 2020 دبي» في مايو الماضي. وسيقع جناح الصين في «منطقة الفرص»، وسيكون أحد أكبر الأجنحة الوطنية بمساحة تبلغ 4636 متراً مربعاً.

وخلال انطلاقه في الفترة بين 20 أكتوبر 2020 و10 أبريل 2021، يتوقع «إكسبو 2020 دبي» استقبال 25 مليون زيارة، 70% منها من خارج دولة الإمارات، وهي أعلى نسبة للزيارات من خارج الدولة المنظمة في تاريخ «إكسبو الدولي». كما أن هناك أكثر من 170 دولة أكدت مشاركتها أو أشارت إلى نيتها المشاركة في إكسبو حتى الآن، ومن المتوقع مشاركة المزيد.

يشار إلى أن لجنة التعاون الصيني العربي الدولية تتبع لمعهد «سانيا» للدبلوماسية العامة، وهي مؤسسة غير ربحية تدعم مبادرة الطريق والحزام الصينية، عبر تحفيز التعاون في مجالات الثقافة والأعمال.

• 4636 متراً مربعاً مساحة جناح الصين في «إكسبو 2020 دبي».