زيادة عدد رحلات «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» بين الإمارات وكندا

المصدر: أزاد عيشو - دبي

توصلت دولة الإمارات وكندا إلى اتفاقية على زيادة حقوق النقل بين البلدين. وتسمح الاتفاقية الجديدة لـ«شركة الاتحاد للطيران» بزيادة رحلاتها الجوية إلى كندا لتصبح خمس رحلات أسبوعياً بطائرات «بوينغ 777»، ولـ«شركة طيران الإمارات» بزيادة رحلاتها لتصبح خمس رحلات أسبوعياً بطائرات «إيرباص A380»، بدلاً من ثلاث رحلات أسبوعياً لكل منهما، كما نصت الاتفاقية على زيادة رحلات الشحن من رحلتين إلى أربع رحلات أسبوعياً.

تسهيل السفر

وقال وزير الاقتصاد ورئيس مجلس الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس سلطان سعيد المنصوري، إن الحكومتين توصلتا إلى هذه الاتفاقية، بعد الزيارة الأخيرة لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وكذلك اجتماعنا مع وزير النقل الكندي مارك قارنوا.

وأكد المنصوري أن زيادة الرحلات ستسهم بشكل كبير في تسهيل السفر، ودعم الحركة الاقتصادية بين البلدين، كما توفر فرصاً استثمارية جديدة، خصوصاً في ظل الاتفاقات الاقتصادية التي وقعت بين البلدين أخيراً، من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة.

بدوره، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن الاتفاقية تعتبر خطوة إيجابية ممتازة نحو تعزيز الربط الجوي بين البلدين، لافتاً إلى أن الناقلات الوطنية لكلا البلدين من الناقلات المشهود لها عالمياً بالنجاحات التي حققتها على مستوى تقديم الخدمات والسلامة الجوية، وتسهم بفاعلية في ربط المسافرين بين الشرق والغرب وبالعكس.

وأوضح السويدي أن هذه الاتفاقية جاءت لتلبية الحاجة الماسة لتطوير علاقات النقل الجوي بين البلدين، ولسد النقص في السعة المقعدية المتوافرة حالياً، فضلاً عن أن هذه الزيادة ستوفر اختيارات متعددة ومرونة للمسافرين بين كلا البلدين، وستصب في دعم الأعمال والسياحة والأنشطة الاقتصادية الأخرى.

من جهته، أكد سفير الدولة لدى كندا، فهد سعيد الرقباني، أن الاتفاقية ستدعم وتعزز العلاقات المزدهرة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

تعزيز الخدمات

وكانت «طيران الإمارات» أعلنت عن تعزيز خدماتها إلى مدينة تورنتو الكندية، بإضافة رحلتين منتظمتين أسبوعياً يومي السبت والأحد، ليصبح بذلك عدد رحلات الناقلة إلى كندا خمس رحلات أسبوعية.

وأضافت أنه اعتباراً من 18 أغسطس 2018، ستسير الناقلة الرحلتين الجديدتين باستخدام طائرات «إيرباص A380».

كما أعلنت «الاتحاد للطيران» أنها ستزيد اعتباراً من 28 أكتوبر 2018، عدد رحلاتها من أبوظبي إلى مدينة تورنتو، من ثلاث رحلات إلى خمس أسبوعياً.

وأفادت الشركة بأنه سيتم تشغيل الرحلات على متن طائرة من طراز «بوينغ 777-300ER».

الطائرات المسجلة

إلى ذلك، أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأن إجمالي عدد الطائرات المسجلة في السوق الإماراتية وصل إلى 858 طائرة، في نهاية النصف الأول من عام 2018.

وأضافت الهيئة، لـ«الإمارات اليوم»، أن عدد شركات الطيران المرخصة العاملة في دولة الإمارات، وصل بدوره إلى 28 شركة.

وتستحوذ الناقلات الوطنية على الجزء الأكبر من الطائرات المسجلة في السوق الإماراتية، إذ تسلمت «طيران الإمارات» 17 طائرة جديدة خلال السنة المالية 2017 -2018، ليصل حجم الأسطول في نهاية مارس 2018 إلى 268 طائرة، فيما تشغّل «الاتحاد للطيران» نحو 120 طائرة.

بدورها تشغل «شركة فلاي دبي» 60 طائرة، و«شركة العربية للطيران» 50 طائرة، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عنهما.

كما وصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة، خلال عام 2017، إلى أكثر من 126.5 مليون مسافر، مقارنة مع 124.3 مليون مسافر عام 2016، بنسبة نمو بلغت نحو 1.8%، وتمكن الرحلات التي تشغلها الناقلات الوطنية فقط المسافرين من الوصول إلى أي مكان في العالم عبر المطارات الإماراتية، من خلال نقطة واحدة أو نقطتين على أكثر تقدير.