«إحصاء دبي»: إنجاز 4049 مبنى في الإمارة خلال 6 أشهر

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أظهرت بيانات لمركز دبي للإحصاء، أن عدد المباني المنجزة في الإمارة، خلال النصف الأول من العام الجاري، وصل إلى 4049 مبنى، بقيمة إجمالية بلغت 18 ملياراً و856 مليون درهم.

وبحسب البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بلغ عدد المباني المنجزة خلال الربع الأول من العام الجاري، 2003 مبانٍ بقيمة بلغت تسعة مليارات و413 مليون درهم، مقابل 2046 مبنى في الربع الثاني بقيمة تسعة مليارات و443 مليون درهم.

وكشفت البيانات أن المباني الجديدة، خلال الأشهر الممتدة بين يناير ويونيو 2018، توزعت بين 2273 مبنى لفلل استثمارية، و1259 مبنى لفلل خاصة، فضلاً عن 165 مبنى متعدد الطوابق، و119 مبنى لكل من المباني الصناعية والمباني «نسب طابقية»، فضلاً عن 114 مبنى لمنشآت عامة.

وأوضحت أن الفلل الاستثمارية تصدرت قائمة المباني المنجزة، مستحوذة على نسبة 56.14%، تلتها الفلل الخاصة بحصة بلغت 31.09%، ثم المباني المتعددة الطوابق 4.08%، فيما بلغ كل من حصة المباني الصناعية والمباني «نسب طابقية» 2.94%، ومباني المنشآت العامة 2.82%.

وأشارت إلى أن حصة الفلل الاستثمارية والخاصة، من إجمالي المباني المنجزة، وصلت إلى 87.23%.

وفقاً للبيانات، بلغت قيمة المباني المنجزة للفلل الاستثمارية، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مليارين و499 مليون درهم، مقابل مليارين و20 مليوناً للفلل الخاصة، فيما بلغت قيمة المباني الصناعية 746 مليون درهم. وسجلت المباني «نسب طابقية» أعلى قيمة لها بلغت سبعة مليارات و517 مليون درهم، مقابل أربعة مليارات و90 مليوناً للمباني متعددة الطوابق، فضلاً عن مليار و984 مليوناً لمباني المنشآت العامة.