215 مليون درهم أصول صندوق «ريت» العقاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مؤسس مجموعة «بالمون جروب»، المتخصصة في الخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة في الدولة، مانهور لاهوري، بأن صندوق الاستثمار العقاري «ريت»، التابع للمجموعة يدير أصولاً بقيمة 215 مليون درهم، توزعت على 19 عقاراً، وتستحوذ الأصول اللوجستية على أغلبها بنسبة 62% من تلك المحفظة الاستثمارية، وتليها الأصول الصناعية بنسبة 23% و8% للمكاتب و7% لسكنات الموظفين. وأشار إلى أن الصندوق يستهدف جمع 330 مليون درهم جزءاً من استراتيجيته للحصول على أصول تجارية بعوائد سنوية جيدة. وقال لاهوري: «تستهدف استراتيجية الصندوق التركيز على الأصول اللوجستية والصناعية والتجارية ذات الطابع الاستثماري منخفض أو مستقر المخاطر في الدولة».

وتابع لاهوري: «يقبل الصندوق الاستثمار في الأصول التي تتناسب مع استراتيجيته الاستثمارية، والمجموعة تهدف إلى إدراج الصندوق في سوق المال بحلول 2020».