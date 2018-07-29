مرسوم بتعيين أعضاء في «دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (24) لسنة 2018 بتعيين واستبدال أعضاء في مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي. ونصَّ المرسوم على تعيين رئيس مجلس إدارة مُؤسّسة الأوقاف وشؤون القُصّر، بدلاً من حسين أحمد القمزي، وتعيين مدير عام بلدية دبي، بدلاً من حسين ناصر لوتاه، كما نصّ على تعيين مُدير عام سلطة المنطقة الحُرّة في مطار دبي الدولي في عضوية مجلس إدارة المركز، على أن تكون عُضويّتهم للمُدّة المُتبقّية للعُضويّة في مجلس الإدارة الحالي. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.