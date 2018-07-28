الذهب عند أدنى مستوى في أسبوع مع انحسار التوترات التجارية

المصدر: لندن ــ رويترز

بلغ الذهب، أمس، أدنى مستوى في أسبوع، مع ارتفاع الدولار، وانحسار المخاوف من حرب تجارية، بعد اتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتراجع الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في خمسة أيام، فيما تتجه الأسهم في أنحاء العالم إلى حصد مكاسب للجلسة السادسة على التوالي، بفضل انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا. إلا أن الأسهم الصينية تأثرت باستمرار المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ويتجه اليوان الصيني صوب تكبد خسائر لليوم السابع على التوالي.

ومن شأن ارتفاع سعر الدولار أن يجعل الذهب المقوم به أعلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

وفي المعاملات الفورية، انخفض الذهب إلى 1218.92 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أدنى مستوى في أسبوع عند 1217.86 دولاراً، ويتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي. كما انخفض المعدن الأصفر 0.6% في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في أغسطس المقبل إلى 1218 دولاراً للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1% إلى 15.35 دولاراً للأوقية، متجهة إلى تسجيل تراجع للأسبوع السابع على التوالي. وهبط البلاديوم 0.1% إلى 926.4 دولاراً للأوقية، لكنه يتجه إلى تحقيق ما قد يكون أكبر مكسب أسبوعي للمعدن منذ الأسبوع المنتهي في 20 أبريل 2018.

بدوره، انخفض البلاتين 0.3% إلى 818 دولاراً للأوقية.

• الفضة تسجل تراجعاً للأسبوع السابع على التوالي.