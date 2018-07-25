35.6 مليون حاوية نمطية المناولة الإجمالية لـ«موانئ دبي العالمية» في 6 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية المحدودة، أمس، عن قيامها بمناولة 35.6 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً)، عبر محفظة أعمالها العالمية من محطات الحاويات، خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة نمواً سنوياً في أحجام المناولة الإجمالية على أساس التقارير المحاسبية بنسبة 4.8%، في حين بلغت الزيادة على أساس المقارنة المثلية 6%.

وأفادت المجموعة، في بيان، بأن النصف الأول من عام 2018 شهد تحسناً ملحوظاً في حركة التجارة العالمية، أدى إلى تحقيق النمو في أحجام المناولة عبر المناطق الجغرافية الثلاث، في محفظة أعمال موانئ دبي العالمية، خصوصاً بمحطات المجموعة في أوروبا وأستراليا، بينما سجل أداء إقليم الإمارات، الذي قام بمناولة 7.7 ملايين حاوية نمطية خلال النصف الأول، نمواً سنوياً بنسبة 0.2%.

أما المحطات الموحدة التابعة لـ«موانئ دبي العالمية»، فقامت بمناولة 18.6 مليون حاوية نمطية خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة سنوية بلغت 4% على أساس التقارير المحاسبية، فيما ارتفع النمو السنوي في الأحجام الموحدة على أساس المقارنة المثلية بنسبة 4.5%.

ونوّه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، بالأداء المشجع لمحفظة أعمال «موانئ دبي العالمية»، في النصف الأول من العام، ومواصلة محطات المجموعة في كل المناطق تحقيق النمو.

وقال: «كما كان متوقعاً، فقد شهدنا تباطؤاً في معدل النمو السنوي في الربع الثاني من عام 2018، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، الذي حقق نمواً بنسبة 10.7% مدفوعاً بمكاسب الحصة السوقية من التحالفات الجديدة بين شركات الشحن، التي أدت إلى نمو أحجام المناولة، لكن الأداء القوي عبر كل المناطق الجغرافية على امتداد محفظة أعمالنا يؤكد صحة استراتيجيتنا في تنويع أنشطتنا وتوفير الطاقة المناسبة في الأسواق الرئيسة».

وأضاف بن سليم: «تسرنا مواصلة محطاتنا في أوروبا وأستراليا تحقيق النمو، ومازلنا نتوقع زيادة إسهام استثماراتنا الجديدة في نمو أحجام المناولة بالنصف الثاني من العام الجاري».

وتابع أنه «على الرغم من استمرار الرياح الجيوسياسية المعاكسة والتغيرات الأخيرة في السياسات التجارية، التأثير في سوق الحاويات، إلا أن أداء مناولة الأحجام في النصف الأول يدل على متانة موقعنا في القطاع، ما يؤهلنا لتحقيق النمو».