«موانئ دبي العالمية» تغلق صفقة الاستحواذ على حصة الأغلبية في «كونتينانتال» الهندية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «هندوستان إنفرالوغ الخاصة المحدودة»، المشروع المشترك بين مجموعة موانئ دبي العالمية والصندوق الوطني للاستثمار والبنى التحتية في الهند، عن إتمام صفقة الاستحواذ على حصة 90% من مؤسسة «كونتينانتال ويرهاوسينغ» المتخصصة بالوجستيات متعددة الوسائط في «نافا شيفا» بالهند.

ووفقاً لبيان صادر أمس، ستحتفظ عائلة «ريدي»، مؤسسو «كونتينانتال ويرهاوسينغ»، بحصة الـ10% المتبقية، فيما تواصل المشاركة في عمليات الشركة.

وتبلغ قيمة الصفقة أقل من 5% من صافي قيمة أصول «موانئ دبي العالمية» بحسب نتائج 2017 لكامل العام.

ويعتبر هذا الاستثمار الأول لـ«هندوستان إنفرالوغ برايفت المحدودة»، وهي أداة استثمارية تم تأسيسها في مارس الماضي بالشراكة بين «موانئ دبي العالمية» والصندوق الوطني للاستثمار الهندي، بغرض استثمار ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار في الموانئ والخدمات اللوجستية والقطاعات ذات الصلة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، أهمية الاستحواذ على «كونتينانتال ويرهاوسينغ» ودوره في تعزيز وجود «موانئ دبي العالمية» على امتداد سلسلة اللوجستيات في الهند، ما يضيف القيمة ويدعم الاقتصاد.

وقال إن «العمليات الراهنة لـ(كونتينانتال ويرهاوسينغ) تتكامل إلى حد بعيد مع أعمال المجموعة من ناحية نموذج العمل والانتشار الجغرافي، وتأمين فرص جديدة لتحقيق العائدات على المدى الطويل».

وأضاف بن سليم: «سيتيح لنا هذا الاستحواذ البدء برحلة النمو الجديدة وإطلاق الإمكانات التجارية الكبيرة للهند، تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة لتعزيز دور دولتنا كمصدر للمعرفة ومساهم فاعل في تطور الاقتصادات والشعوب».

يشار إلى أن مؤسسة «كونتينانتال ويرهاوسينغ» التي تأسست في عام 1997، تعد رائدة في مجال اللوجستيات المتكاملة متعددة الوسائط من مخازن ومحطات شحن الحاويات ومستودعات الحاويات الداخلية.

وتوجد «موانئ دبي العالمية» في الهند منذ عام 1997، وتُعد من المساهمين الفاعلين في تأسيس أول مشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص مع الحكومة الهندية.