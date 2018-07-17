«أوتوموبيلي بينينفارينا»: الإمارات من أكبر أسواق السيارات الكهربائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت شركة «أوتوموبيلي بينينفارينا» للسيارات، أن الشرق الأوسط، وتحديداً دولة الإمارات يمثلان أحد أكبر أسواق مبيعات الشركة، نظراً للاهتمام المتزايد في قطاع السيارات الكهربائية. وأفادت الشركة في بيان أمس، بأنها تعتزم القيام بجولة في المنطقة قبل نهاية العام الجاري لعرض النموذج التصوري لطراز PF0 من سيارتها الكهربائية الفاخرة الجديدة، مشيرة إلى أن سيارة PF0 ستُطرح في الأسواق خلال عام 2020.

وذكرت «أوتوموبيلي بينينفارينا» أنها ستستعرض خلال جولتها أيضاً خططها لتقديم أعلى مستويات خدمة المتعاملين عبر شبكة من أفضل شركاء التجزئة في المنطقة، كجزء من استراتيجيتها التي تنضوي على أن يتم شراء السيارة من خلال شبكة من الوكلاء المتخصصين.

وأضافت الشركة أن المتعاملين سيجدون طراز PF0 ومجموعة السيارات الفاخرة التي ستنتجها مستقبلاً، تجربة امتلاك لا تقل متعة وإثارة عن قيادتها، لافتة إلى أنه لتحقيق ذلك، فإنها تعتزم التعاون مع شبكة من أفضل الوكلاء المحليين في مجال بيع السيارات الفاخرة في العالم.