«طيران الإمارات» تطلق عروضاً سعرية للمقيمين إلى 30 وجهة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة «طيران الإمارات»، عروضاً سعرية خاصة للمقيمين في دولة الإمارات للسفر إلى 30 وجهة مختارة ضمن شبكة خطوطها العالمية.

وأوضحت الشركة في بيان أمس، أن العروض تسري على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداء من أمس وحتى 23 يوليو الجاري، على أن يتم السفر لغاية 31 مايو 2019.

وبينت الناقلة أن أسعار السفر في الدرجة السياحية من دبي إلى بيروت تبدأ من 1080 درهماً، وإلى القاهرة من 1415 درهماً، وإلى الدار البيضاء من 2365 درهماً، وإلى جزر السيشيل من 3045 درهماً، وإلى كوالالمبو من 2425 درهماً، وإلى زغرب من 2675 درهماً، وإلى ميونيخ من 2885 درهماً.

وأضافت أن أسعار السفر في درجة رجال الأعمال، تبدأ من 5245 درهماً إلى بيروت، ومن 7599 درهماً إلى القاهرة، ومن 11 ألفاً و739 درهماً إلى الدار البيضاء، ومن 8368 درهماً إلى جزر السيشيل، ومن 8865 درهماً إلى كوالالمبو، ومن 12 ألفاً و619 درهماً إلى زغرب، ومن 14 ألفاً و839 درهماً إلى ميونيخ.

برامج مميزة

• عروض الأسعار تسري على الحجوزات التي تم إنجازها من أمس وحتى 23 يوليو الجاري.

وأشارت إلى أن المسافرين يستطيعون القيام بحجوزاتهم مع «الإمارات للعطلات» للاستفادة من برامج مميزة تبدأ أسعارها من 275 درهماً للشخص الواحد (لا تشمل تذاكر السفر).

وذكرت «طيران الإمارات» أن برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين طور الفوائد العائلية من خلال برنامج «عائلتيMy Family» الجديد، الذي يوفر أمام أفراد العائلة الواحدة الأعضاء الفرصة لتجميع 100% من أميالهم التي يكسبونها مقابل الرحلات الجوية في حساب واحد، ما يعني إمكانية استبدال الأميال بصورة أسرع من ذي قبل.

كما لفتت إلى إمكانية إنهاء إجراءات سفر المتعاملين من المنزل أينما كانوا في دبي، حيث يستفيد من الخدمة جميع المسافرين على رحلات الناقلة أياً تكن درجة سفرهم.

شهادة

من جهة أخرى، نالت «طيران الإمارات» شهادة اعتماد «إياتا 753» لعمليات نقل الأمتعة في مركزها الرئيس بدبي، إذ تؤكد هذه الشهادة قدرات الناقلة على المتابعة الدؤوبة للحقائب والأمتعة التي تتدفق عبر قاعدتها في مطار دبي الدولي للمسافرين العابرين (الترانزيت) والقادمين والمغادرين.

ووفقاً لبيان صادر أمس، يُلزم قرار «إياتا 753» الناقلات الجوية بمتابعة الحقائب في أربع نقاط محددة عبر رحلة انتقالها، لضمان معرفة حالة كل حقيبة في أي وقت، ما يسهّل اتباع نهج أكثر فعاليةً لإدارة تحديات ومشكلات الأمتعة.

وللحصول على هذه الشهادة، طوّرت «طيران الإمارات» نظاماً متكاملاً لإدارة الأمتعة BMS خاصاً بها أطلقت عليه اسم «وصلة Wasla» لتوفير السيطرة والرقابة التامة على عملياتها لنقل الأمتعة.

ويستقبل نظام «وصلة» بيانات فحص الأمتعة من مختلف محطات شبكة خطوط الناقلة، ويقدم لفريق «طيران الإمارات» لخدمات المطار معلومات عن حالة كل حقيبة على متن الطائرة.

خدمات متفوقة

وقال النائب التنفيذي لرئيس «طيران الإمارات» الرئيس التنفيذي للعمليات عادل الرضا: «نحن نركز باستمرار على مواصلة تقديم خدمات متفوقة لمتعاملينا سواء على الأرض أم في الأجواء، ويسرني في إطار هذه المساعي أن تكون أنظمتنا لإدارة وتتبع الأمتعة متوافقة مع متطلبات (إياتا)، وأن ننال اعتماد المتابعة في مركزنا الرئيس».

وأضاف أن «القدرة على تتبع أمتعة متعاملينا في أي مرحلة تعني أن بإمكاننا إشعارهم مسبقاً عن حالة أمتعتهم في نقاط اتصال رئيسة، وتمكين موظفينا من تقديم خدمات أفضل»، مشيراً إلى أن «الناقلة أطلقت تطبيقات وعمليات تقدم معلومات تتعلق بتسلم الأمتعة باستخدام الأتمتة، ما يحقق أفضل استخدام للتكنولوجيا المتاحة».