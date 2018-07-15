5.73 ملايين مسافر عبر مطار الشارقة في النصف الأول

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

سجّل مطار الشارقة نمواً بنسبة 4.34% في حركة المسافرين، خلال النصف الأول من العام الجاري، مع ارتفاع عدد مستخدميه إلى أكثر من خمسة ملايين و731 ألف مسافر، مقارنة مع خمسة ملايين و493 ألف مسافر في الفترة نفسها من عام 2017، نتيجة لتطور الخدمات التي يقدمها، سواء للمسافرين أو لشركات الطيران، الأمر الذي جعل منه إحدى أهم محطات الترانزيت على مستوى المنطقة، فضلاً عن توسع الناقلات الجوية العاملة من المطار.

وقال المطار في بيان، أمس، إنه تعامل مع 2.851 مليون مسافر خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنمو 3.59% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، علي سالم المدفع: «نجحت إمارة الشارقة في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة والتجارة الإقليمية والعالمية، في وقت يلعب مطار الشارقة دوراً محورياً بتعزيز صورة هذه المدينة الرائدة، من خلال الارتقاء الدائم بنوعية الخدمات التي يوفرها للمسافرين، لجعل سفرهم عبر المطار رحلة ذات تجربة مميزة».